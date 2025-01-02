2025外傭假期｜傭主必知4大事項 補假安排/以薪代假屬犯法？

2025年外傭假期｜每逢紅日假期總有僱主網上發問「外傭姐姐紅日放假嗎？」，「紅日撞左休息日點安排？」，其實政府早已發放2025年公眾假期安排，僱主應預先了解外傭姐姐假期日子。而根據法例安排，外傭姐姐假期是「勞工假」，本文將會列明勞工假日子及其假期安排須知。



外傭姐姐新年法定假期有多少日？（年初一至年初三）

臨近新年，很多傭主都會對外傭法定假期有所疑惑。新年期間，法定假期為：農曆年初一 1月29日、農曆年初二 1月30日 以及 農曆年初三 1月31日。

如果僱主要求外傭姐姐年初一至年初三工作，需於法定假日前的60天內，或在法定假日後的60天內安排補假。如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的 30 天前後期間內安排代替假日給僱員。

外傭法定假日須知

法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在翌日（非法定假日）放取該法定假日，或另行安排假日、代替假日或休息日，

1. 任何外傭，都可享有以下法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。

3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。

4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

2025年的法定假日

1月1日：1月1日

農曆年初一：1月29日

農曆年初二：1月30日

農曆年初三：1月31日

清明節：4月4日

勞動節：5月1日

佛誕：5月5日

端午節：5月31日

香港特別行政區成立紀念日：7月1日

國慶日：10月1日

中秋節翌日：10月7日

重陽節：10月29日

冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）：12月21日 或 12月25日

聖誕節後第一個周日：12月26日