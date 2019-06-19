【自閉症】以為兒子會「自己好」沒治療　結果讓這爸爸抱憾終生

溫德明（Iman Wan）曾在Instagram上感性寫道：「亞當今年16歲了，如果他是一個正常的孩子，他會吵著要我教他如何開車，但我知道我永遠都不會有這個機會。」 他說，無論一個自閉兒的表現是多麼不尋常，請記得他的內心深處其實和常人無異，他不是瘋子，也不是少一根筋，他只是和別人不一樣。

報道：林珮璿（馬來西亞東方網） 攝影：伍信隆（馬來西亞東方網）

家有特殊兒

「我70歲的時候，亞當才34歲，希望自己可以長命一些，好可以多照顧他多一點時間……」今年52歲的溫德明育有3名兒女，其中排行第二，17歲的亞當，是一名低功能自閉症和過度活躍症患者。他不會說話，情緒容易崩潰，生活基本沒辦法自理，需要父母長期照顧。

「我85%的時間都是在家裡。」溫德明苦笑道，自己和太太已經沒有生活、沒有朋友，因為他們大部分的時間都需要照顧兒子亞當（Adam）。溫德明此前是音樂公司的市場總監，但為了照顧兒子，他必須放棄事業，目前從事時間較為彈性的直銷工作。「我現在都是work from home（在家上班），方便照顧兒子。」

溫德明。（馬來西亞東方網）

訪問當天，溫德明突然接到妻子的來電，說亞當在學校情緒突然崩潰，導致訪問必須被迫中止，因為他需要回去幫忙安撫。問他，如果碰巧在工作，如何是好？老婆沒辦法控制？「亞當是一個17歲的青少年，他的力氣其實很大，我老婆的身量嬌小，沒辦法壓制。」他無奈說道，就連較為高大的自己，也常被兒子打得傷痕累累。「每次出國公幹，我最擔心就是老婆控制不了兒子……」溫德明忍不住說道。

視頻裡，亞當突然情緒崩潰，大吼大叫，這時的溫德明只好把兒子壓在地上，安撫他的情緒。「當時我們在餐廳吃飯，在等待食物的期間，亞當突然失控，可能他太餓了，但他又不會表達……」溫德明說，自閉兒不能像正常孩子那樣控制自己的情緒，他們只能生活在自己的世界裡，用自己的方式宣洩自己的不滿，比如表現出過度衝動、傷人行為、大聲叫喊等等。他續道，由於自閉兒在外表看起來就和正常人一樣，所以有時會受到旁人的指指點點。

雖然亞當可以自己進食，但在餐館用餐時，為了減少麻煩和加快速度，溫德明和太太一般都會餵亞當用餐。「不知情的人還以為我們很縱容他。」他續說，亞當也會自己洗澡，但需要他們在旁協助和給予指令。「不然他會在浴室裡開肥皂泡沫派對。」他無奈笑說。

亞當2歲半時被診斷患上自閉症。溫德明說，這是一張他很喜歡的照片，因為照片裡的亞當是如此的天真無邪。（馬來西亞東方網）

後悔錯過黃金治療期

除了亞當，溫德明還育有兩個分別為19歲和7歲的女兒。「女兒們都會幫忙我們照顧亞當。」他說，亞當需要兄弟姐妹，因為他和老婆總會比孩子們先走一步，亞當就必須依靠姐姐、妹妹照顧。「如果可以，其實我也不想把這個包袱丟給女兒們，但我沒有選擇。」此時他的臉上充滿無奈和糾結。

溫德明指出，自閉症是不會痊癒的，但希望透過訓練，情況會越來越好。「很可惜，我們錯過了治療亞當的黃金期。」根據臨床心理師黃維雄指出，6歲以前是自閉兒治療的黃金期。「亞當是在2歲半被診斷是自閉兒患者，不過當時我們沒有多加留意。」

為了照顧兒子，溫德明放棄了他的事業，回歸家庭。「我和老婆都沒有家人可以作為後盾，沒辦法請親戚朋友代為照顧。」（馬來西亞東方網）

積極分享經驗 提高他人醒覺

溫德明回憶道，亞當之前的情況只是不說話，沒有眼神交流，只愛自個兒玩耍。「我和很多父母一樣，以為自閉兒只會發生在兒童時期，他們長大後就會『自動』痊癒。」但事實不然，亞當的情況越趨嚴重，直到10歲，他們才開始正視亞當的問題。

「加上我們之前有聘請一個女傭幫忙照顧亞當，但或許是因為溝通不到，只要亞當不聽話，女傭便會用打的方式逼亞當就範。」他們發現後已立即把女傭辭退，但已為亞當留下了無可抹滅的傷害。「亞當現在會攻擊人，或許是因為他想要保護自己。」之前亞當曾在學校攻擊老師，所以停學了4至5年，直到今年5月才重新返回學校。「沒有及早替亞當治療，是我這一輩子最後悔的事。」從溫德明神情，可看出他的愧疚。

「自閉兒的情況每隔一段時間都會有所轉換，或許會變得更好，但也有可能會變得更糟糕，我們也不知道，所以每天只能見步行步。」不過讓他擔心的是，隨著兒子越來越大，他會有生理反應。「就像一般青少年，他們會有自己喜歡的女孩，但他們不會正確表達。」

為提高大家對自閉兒的醒覺，溫德明經常在社交媒體上分享兒子的一點一滴。「除了提高醒覺，其實更重要的是父母們要學會接受自己孩子是自閉兒的事實。」他希望大家不要重蹈覆轍，犯下和他一樣的錯誤。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】溫德明 為子望長命】