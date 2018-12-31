【阿翔與蝦多士8】反轉農場　種菜闖大禍

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士繼續留在有機農場，體驗農夫種菜的辛勞！

想小朋友聽話要溝通 打罵不像以前有效



今集阿翔的任務涉及聽指令，要按照農場主人的指示協助栽種菜苗，不過似乎最後也有點失控！

小朋友不聽指令是每對父母都面對著的問題，香港基督教服務處深中樂Teen會服務主任何鳳娟表示，隨著小朋友入學，開始群體活動，亦開始注意社會上所發生的事及其結構；他們在學習遵守家規的同時，也會受著家庭以外的規則影響；最常聽見小朋友表示：「老師話唔係咁寫的！」當然，小朋友最好在可靠的成人教導下慢慢學習成為社會上奉公守法的可人兒。



此外，這段時間的小朋友常會問：「為什麼要這樣做？」、「那樣做不行嗎？」因為他們對社會規則感到好奇，家長此時別感到不耐煩，反而要不厭其煩地反覆教導他們。教導小朋友很重要的一件事就是把規則訂好，但是要觀察小朋友是否真的能做到，適度超出能力範圍的規定能幫助小朋友進步，但要記得不能超出太多。家長亦不能只有規則，更重要是要有溝通，訂定大家可接受的規則，也讓小朋友清楚知道要遵守那些規則。