【阿翔與蝦多士9】一日侍應大考驗　愈幫愈忙

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將走進餐廳做小侍應，又要寫單又要傳菜，不知道阿翔能否應付呢？

要專注必先有警覺

今集阿翔有很專注地聆聽客人需要，才有機會完成任務！而日常生活當中，小朋友需要專注去聽指令、專注去做功課，「專注」可以說是做不做得好一件事的關鍵！

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士表示，在心理學上，專注力的基本認知元素就是警覺性。人要專注到某一事物之上，就先要對該事物有警覺。警覺的發生，是由腦部的網狀結構和邊緣系統負責。簡單來說，每位小朋友的個性不同、學習環境的安排，以及學習內容是否有趣等等的因素，都是影響專注力的關鍵要素。因此，當我們發現小朋友無法集中注意力時，不應只忙著指責小朋友，而必須先查明其中的原因。

限時完成好過在旁催促

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士表示提醒家長要謹記，小朋友不能專心做一件事情不等於沒有專注力，我們應該明白專注力是有指向的。作為家長，應該思索如何安排課程與活動，來吸引小朋友的注意力，提高學習興趣。家長不妨針對小朋友的個別性，用正面的態度來看待小朋友、接納小朋友；以肯定的態度來看待小朋友，小朋友就會學會肯定自己，當小朋友有了自信，就比較容易糾正自己的缺點，朝向正面發展；用小朋友喜歡的方式來引導他們學習新事物，將會得到意想不到的回饋啊！與小朋友一起編排一個合理的時間表，使生活規律化，以利建立一個良好的學習習慣。要求小朋友在規定的時間內專心做好功課，家長也盡量不要打擾他們，避免「陪太子」讀書呀！