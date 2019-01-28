【功課壓力調查】逾4成高年級學生日花2小時做功課　壓力有增無減

隨著香港教育問題愈來愈多，無論家長或是學童的壓力也愈來愈大，不少家長都開始自發性地團結起來，慢慢由下而上地希望去改變現有的教育制度。香港學童測考、家課壓力大已經不是甚麼新鮮事，不過要說服更多家長站起來為小朋友發聲以及更客觀地說明嚴重程度，香港革新教育家長同盟（下稱家長同盟）於2018年11月9日至12月14日以問卷調查形式訪問了2445位幼稚園及小學生家長，得出的結果令人失望，對比起2017年該機構做過的同類問卷相比，今年度的學童壓力反而有增無減！

小學生壓力比以往更大

家長同盟於16-17年度曾進行全港各區幼稚園及小學功課測考壓力調查，與這次19-19年度的調查結果相比，發現即使傳媒廣泛報導功課問題、更多家長關注區內「Happy School」情況，但結果看似仍動搖不到這個如高牆般存在的制度。18-19年度數據對比16-17年度，小學低年級家長覺得學童壓力偏低的比例由三成跌到一成；18-19年度低年級家長更已過25%覺得學童壓力十分大，最嚴重的是小三，感十分大壓力達36%！

多數學童兩小時內做完功課 每日花一小時以內溫默

雖然結果顯示大家認為學業壓力大的比重有上升，不過更實際的完成功課所需時數就有所改善。先看低年班情況，平均每日需要1至1.5小時完成功課的學童由44%升至18－19年度的55%，平均需時2至3.5小時的則由32%下降至25%；再看高年班情況，平均每日需時1至1.5小時做功課的學童由26%升至30%，平均需時2至3.5小時的則由57%下降至44%！

而結果反應，無論低年班還是高年班的小學生，普遍都在一小時內完成默書溫習，超過8成在2小時內完成，不過超過6成家長認為溫習和做家課時間仍然是長了一點。

家長同盟發言人Eiffel表示，進行是次的問卷調查，是由於坊間沒有一個客觀的數字給家長參考，很多時都是道聽途說：「哪間學校多功課？哪間學校較催谷？一直都沒有一個具說服力的說法。」其次是全部問卷都是來自「用家」，即家長的答案，更具參考價值。總結問卷調查的結果，可以看出學童的壓力來自多方面，因此可以看見即使平均每日完成家課時數微微下降，但感到壓力上升的家長卻不少。

另一方面，雖然大部分家長反映學童於兩小時內能完成每日的家課，但根據教育局2015年的舊指引，初小是每天建議半小時完成，高小是一小時，但其後以功課更多元化，不再局限於書寫完成，因此移除了指引。不過Eiffel強調，功課無論是什麼形式都是佔用著小朋友的玩樂、和家人共處的時光，因此現在做功課佔用的時數，仍然和當初的舊指引有極大距離，未來希望政府能有一個更確實的指引，才能更容易爭取到減少小朋友家課壓力等問題。