認識你的九型人格　了解如何和小朋友更夾！｜博士媽媽

上星期和大家分享了如何分辨小朋友的九型人格，希望有助家長了解自己孩子的性格和特質。除了解孩子的性格外，其實家長同樣有不同性格，他們對自己和對孩子的要求亦會有所不同。

（GettyImage） 家長的九型人格大概可分為如下： （一）完美型父母 這類型的父母對自己的要求很高，希望成為孩子的榜樣，自己會勤力認真做事，而他們同樣對孩子及配偶的要求很高，他們會要求孩子達到「好孩子」的標準，會時刻監察他們。由於這類型的父母會要求小朋友達到很高要求，相對來說，亦會很易令小朋友造成很大的壓力。 如完美主義性格的父母，遇上性格剛好相反的子女，父母與子女很易火星撞地球，雙方關係或會僵持，更易令小朋友透不過氣來。

（二）助人型父母

這類父母會要求自己盡心盡力照顧及呵護孩子，重視人際關係，較易忽略個人需要及情感。他們亦會期望有親密的親子關係，希望子女懂得欣賞自己所付出的努力。

（GettyImage） （三）成就型父母 這類型父母對自己要求頗高，著重競爭，亦會努力成為成功的父母，愛以物質獎勵子女及表達關心。他們覺得子女成就高，也代表自己的能力高。他們會要求子女重視成績、自信及進取。 （四）感性型父母 這類型父母較為感性、情緒易被牽動，較重視創意。他們會體恤及了解子女情感需要，但有時候會以自己的感覺套在子女身上，有時候會令子女難以適從。 （五）思考型父母 這類父母冷靜、理智、具邏輯性，喜歡與子女鬥智，但亦因為過份冷靜，著重知識傳遞，往往會忽略了子女情感需要。

（GettyImage） （六）忠誠型父母 忠誠型父母會盡心照顧及保護自己的孩子免受傷害，他們會努力盡責守法，希望成為子女的榜樣，但亦因避免出錯，處處提防，或會有過份焦慮的情況。而他們亦會要求子女孝順父母，循規蹈矩。 （七）樂觀型父母 樂觀型父母愛歡樂輕鬆的氣氛，努力讓子女快樂自在地成長，享受歡樂，但亦會逃避責任及痛苦。他們的孩子會有多姿多采的享樂活動，但父母或忽略孩子需要深度情感。 （八）權威型父母 這類型父母不容許別人欺負子女，會努力照顧子女及承擔照顧子女的責任。但這類父母愛控制子女的私生活，亦會輕視他們的情緒。 （九）和平型父母 和平型父母會寬容體諒子女，努力維持家庭和諧，亦因為太和諧，他們對子女不會有太多要求，往往對子女缺乏目標、方向，容易令子女無所適從，甚至誤會遭父母冷落。 小孩及父母性格各有不同，如小朋友性格屬於觀察型，任何事情也要先思考、後行動，如家長屬一個性急性格，任何需要等候的事情，也會令他/她易發忟憎，當性急型父母遇上觀察型孩子，父母亦很易按捺不住，忍受不到孩子在慢慢思考。但如父母了解到孩子的性格特質，給他們耐性，相信更易發揮到孩子的長處。 總之，世上沒有任何一種完美的性格，父母及子女均有不同性格，親子關係的維繫，是需要互相了解和包容。