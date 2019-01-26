馴龍記立體模型　萌豬走馬燈　兩大Steam工作坊推介

青衣城和奧海城即將就農曆新年和新卡通電影舉行相關主題的Steam工作坊，小孩在導師的指導下，可親手製作一個走馬燈和立體影像模型，並從中學習電路、立體圖層等概念。
（照片由受訪者提供）
馴龍記3 -闖進秘境STEM工作坊
奧海城OC STEM Lab 創意工作室定期與不同機構合作，舉行不同主題的STEM工作坊，今個週末及2月初則配合新電影《馴龍記3》、聯同嘉禾院線推出「OC STEM Lab x 嘉禾院線the sky 5週年 : 馴龍記3 -闖進秘境STEM工作坊」，工作坊將會利用電影中秘境，教授立體感及圖層基礎概念，導師又會示範如何把多個影像組成複合影像，成為一張完整的圖片。Olympian Kids以1,000積分或嘉禾院線會員以300積分，即有機會換領《馴龍記3 -闖進秘境STEM工作坊》參加証1張。 (數量有限，先到先得，換完即止)
OC STEM Lab x 嘉禾院線 the sky : 馴龍記3 -闖進秘境STEM工作坊
日期：2019年1月26日至27日/ 2019年2月2日至3日
時間︰下午2時30分至下午3時45分 / 下午4時至下午5時15分 / 下午5時30分至下午6時45分
地點︰奧海城2期1樓OC STEM Lab
「幸福滿載」Steam走馬燈工作坊
走馬燈是中國傳統節日的經典燈具，今個農曆新年青衣城邀請了香港創客文化主理人、香港理工大學助理教授蔡詩贊博士的專業團隊，以STEM方法教導小孩製做一個「型格」走馬燈。導師會講解走馬燈的原理、基本電源接駁方法、物料選擇等等。走馬燈中央有不停轉動的萌豬造形，而且不用另外放入電池，只需用USB線來充電則可運作，十分環保。MSmart 會員可憑 1,800FUN 報名參與工作坊乙次。
「幸福滿載」走馬燈工作坊
日期：2019年2月2日及3日
時間︰下午3時至4時15分
名額：每場 15 人
對象：4至12 歲小孩 (須由一名成年人陪同參加)
地點：青衣城1期1樓大堂（報名地點：青衣城 1 期 3 樓推廣活動攤位，近快圖美）