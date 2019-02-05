【農曆新年】玄學家爸爸陳定幫教路　正月十五拜太歲須知

拜太歲幾乎是香港人過年的指定動作，太歲神是道教獨有的神仙譜系，是道教對天庭分管人間禍福星辰之神的尊稱，簡稱「太歲」，輪流掌管人間一年的禍福。玄學家爸爸陳定幫認為傳統習俗是古人流傳下來的智慧及禮儀，所謂禮多人不怪，既然是不太難做又何樂而不為呢？他說：「我有客人會把每年拜太歲成為家庭日，因為家族大總會有人犯太歲，所以每年都相約親友一同前往拜太歲， 並已變成了一個家族聚會日，我覺得這也很不錯呀。」
(部分為網上圖片)
今年的太歲大將名為 : 己亥年，謝太大將軍 肖豬（犯太歲）、 肖蛇（沖太歲）、 肖猴（害太歲）、肖虎（破太歲）。（getty images)
今年的太歲大將名為 : 己亥年, 謝太大將軍
肖豬（犯太歲）
肖蛇（沖太歲）
肖猴（害太歲）
肖虎（破太歲）
陳定幫師父表示不同生肖有不同的拜太歲時間與日子，大家可以留意。（getty images)
拜太歲的日子、時間：
正月十五，即2月19日 11:00 – 13:00
－忌 : 蛇、猴、豬
正月廿二，即2月26日 13:00 – 15:00
－忌 : 鼠、牛
點擊下圖查閱 港島區 拜太歲的地點如下：
點擊下圖查閱 九龍區 拜太歲的地點如下：
點擊下圖查閱 新界區 拜太歲的地點如下：
陳定幫師傅 Clement現為兩女之父，自幼受父親（陳果齊金剛上師）影響下開始接觸佛教理念，三歲已懂得背誦心經，並在父親教導下，瞭解不同的宗教理念及玄學知識。曾參與電視及電台節目作嘉賓及主持；於2012年參與拍攝荷里活節目《全美超級模特兒新秀大賽The America's Next Top Model》，成為首位踏足荷里活的玄學家；2015年更獲得世界一級學府 – 美國哈佛大學邀請成為首位於校內舉行玄學講座的人士。
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