【農曆新年】玄學家爸爸陳定幫教路　正月十五拜太歲須知

拜太歲幾乎是香港人過年的指定動作，太歲神是道教獨有的神仙譜系，是道教對天庭分管人間禍福星辰之神的尊稱，簡稱「太歲」，輪流掌管人間一年的禍福。玄學家爸爸陳定幫認為傳統習俗是古人流傳下來的智慧及禮儀，所謂禮多人不怪，既然是不太難做又何樂而不為呢？他說：「我有客人會把每年拜太歲成為家庭日，因為家族大總會有人犯太歲，所以每年都相約親友一同前往拜太歲， 並已變成了一個家族聚會日，我覺得這也很不錯呀。」

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