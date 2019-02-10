【農曆新年】小朋友拆利是　家長3S教孩子理財｜博士媽媽

農曆新年，小朋友除了跟父母到不同親友家拜年，可和不同朋友玩耍之外，小朋友最開心的事相信就是逗利是。小朋友逗到的利是錢，有些家長會要求「上繳中央」，幫補一下派了不少利是的媽媽；亦有些家長會將小朋友的利是全部儲起存進銀行。大家別以為小朋友年幼沒有錢的概念，其實他們大概在K2、K3左右已有金錢的概念，孩子如何使用利是錢，已反映到他們一些價值觀。

（GettyImage） 在新年過後，小朋友拆利是錢時，他們突然有一筆利是錢，會覺得有很多金錢。在這時候，家長可趁機從旁教導小朋友如何運用這筆金錢，和孩子講講金錢的意義、用錢的態度、價值觀及如何理財。我們可以透過三個「S」的原則教小朋友如何運用利是錢，三個S分別是：Saving儲蓄、Spending用錢、Sharing分享。 （一）三個S可不均等分配 我們可以讓小朋友理解Saving、Spending、Sharing，三個S的分佈不一定是平均分配，可以儲蓄多點，又或分享多一點等。

（二）理解儲蓄

當我們向小朋友講解儲蓄時，可以讓他們知道除了消費外，他們可以儲起一些金錢留待將來使用或有需要時備用，讓他們養成一個儲蓄的習慣。

（GettyImage） （三）消費過程教「想要」與「需要」分別 除儲蓄外，小朋友或有一些東西渴望想買，我們也可以讓小朋友決定分配多少金錢買東西。在消費過程中，家長可教他們「想要」與「需要」的分別。小朋友或有許多東西「想要」，但當他們發現他們的金錢有限時，不可以每一樣想要的東西也買回家時，他們會想清楚是否真的需要這東西，衡量如何運用這筆錢，讓他們明白不是單單要滿足物質的慾望。 例如孩子很想擁有一份新型號的陀螺玩具，而陀螺玩具在家中已有，現在只是想追求新型號的慾望。家長可從旁引導他們思考，上學時是否需要一些新的文具?還是需要追求一些玩具的新型號? 從而教育他們如何運用金錢。

（GettyImage） （四）感恩有利是錢 家長可向孩子講解，所擁有的利是錢，不是天跌落來的，是親友送上的祝福，從而教導他們要懂得感恩。家長可讓小朋友知道社會上仍有許多有需要的人士，教導小朋友懂得與有需要的人士分享，包括捐出一些玩具、衣服等物資。家長亦鼓勵小朋友將部份利是捐出給慈善機構，協助更多有需要的人，延續新年所得到的祝福和喜悅，學習與人分享的態度。 （五）灌輸正確價值觀 小朋友如何理財、消費的價值觀等，許多時受父母所影響，父母可趁拆利是這機會，與小朋友講解一下理財及金錢的價值觀。家長們可讓孩子知道不是所有東西都可以用錢買到，也非所有事物都以金錢來衡量其價值。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。