利用言語治療技巧改善英語發音│言語治療師Miss Carley

很多香港家長都想小朋友能說一口流利的英語，掌握正確的英語發音。筆者作為一位言語治療師及英文教師，亦常運用言語治療技巧於英語發音教學上。那究竟怎樣利用這些技巧去改善英語發音呢？

透過鏡子，小孩可清晰地看到發音時口腔肌該如何郁動。（GettyImages）

首先要知道，英語中的很多發音在廣東話都是沒有的，如「th」中的咬舌音、「s」音和「r」的捲舌音。很多以廣東話作為母語的小朋友（甚至大人）對掌握這些語音都會感到特別困難，我們可以利用言語治療技巧中的視覺提示、觸覺提示及口頭提示等引導小朋友正確發音。

以「th」音為例，可以讓小朋友望著自己在鏡子中的口部及舌頭（視覺提示），同時明確地告訴小朋友要把舌頭放在兩排牙齒中間（口頭提示），有需要時可以用舌壓棒或匙羹掂著小朋友的舌頭及牙齒以告知他應如何控制各個口腔部份 （觸覺提示）。

另外，有些小朋友的口部肌肉較弱，如咀唇的力度不足、下巴的穏定性不足等，也會影響廣東話的發音，那英語的發音也自然會受到影響了。言語治療師會運用兒童哨子、飲管、吹泡泡等工具改善兒童的口部肌肉能力，從而改善發音。家長在家亦可多進行吹泡泡、用吸管吸啜如乳酪等較杰的東西、用舌尖掂於咀角的果醬等口肌運動，及多讓小朋友咬嚼果乾、蘋果、肉類等食物，自然能改善口部肌肉能力，中英文的發音也會有改善，口齒也更伶俐呢！