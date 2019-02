男人產前抑鬱?對呀,在太太產前、胎兒健康、產後的生活壓力等事情上,爸爸都會面對不少困擾。爸爸也有機會患上產前抑鬱,甚至產後抑鬱。 【編按:作者為維護家庭基金研究及培訓經理招雋寧】

要應付自己情緒危機的爸爸,與嬰兒相處會面對困難。有產後抑鬱的爸爸,在與嬰兒玩耍期間,較少展露表情,在身體接觸、以聲音刺激等都比較不活躍。嬰兒成長過程很需要爸爸的耐性,情緒不穩甚至會使爸爸過度用力觸碰嬰兒。嬰兒剛出生的時段,同住的爸爸對坐月媽媽的支援,以及對嬰兒成長所需的刺激、關懷,都顯得很重要。

學者為到產前、產後抑鬱的狀況,製作了一些自填的測度抑鬱程度的題目。正在懷孕的女士,以及準爸爸也可以留意自己有否以下狀況。 如果你之前沒有焦慮症、恐懼症或者人格精神問題,都可以透過這些題目來作出初步評估。你可以根據過去7日的心情而評估自己,而非僅僅今天的感覺。回答這些問題期間,不應要與其他人商討,免得影響了你對自己狀況的看法。 1. 「我可以開懷大笑,並看到事情有趣的一面。」 2. 跟以往一樣可以做到,還是完全做不到? 3. 「我以愉快的心情,期盼著各種事物。」跟以往一樣可以做到,還是幾乎不會期盼?

4. 「當事情出錯了,我會沒必要地過度怪責自己。」從不會這樣,還是過去7天大部份時間都會這樣?

5. 「我會無緣無故地焦慮或擔憂。」不會這樣,還是很多時會這樣?

6. 「我會無緣無故地感到害怕或或驚慌。」一點也不會這樣,還是頗常會這樣?

7. 「我對許多事情都感到無法再應付了。」可以像往常一樣應付自如,還是大部份情況都感到無力應付?

8. 「我的不開心使我難以入睡。」一點也不會這樣,還是最近7日都面對這樣?

9. 「我感到悲傷或愁苦。」不會這樣,還是大部份時間會這樣?

10. 「我會不開心到哭泣。」從不會這樣,偶爾,還是大部份時間都會這樣?

11. 「我曾經出現傷害自己的念頭。」從不會這樣,還是頗常會這樣?

若果初步看來,已經有三至四個情況經常出現,或甚至有傷害自己的念頭(11)時,就有需要與身邊的朋友分享,並且一起尋求專業人士的協助了。

有人以為產前後抑鬱是媽媽才會遇上的情況,其實不然。一些有代表性的研究指出,爸爸因為嬰兒出世而患上抑鬱的機率與媽媽差不多。這意味爸爸都需要關心自己的心理健康,找紓發情況的出口,騰出足夠的心靈空間成為妻子和嬰兒的後盾。

參考:Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150:782-786.

K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199