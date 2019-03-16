【小朋友的哲學題】什麼是生活呢？│Mommy Amy

話說某日放學後，將近五歲的囡囡問了一條我一時之間真的無法回答的的問題。 「媽媽，什麼是生活？」 我腦海中立即浮現出與「生活」二字有關的兩個極端畫面，一面是社會分秒必爭，壓力爆燈，大家為搵食而營營役役的生活社照；另一面投射出的是大家所追求的生活品質，早日財務自由，環遊地球，盡享豐富物質的生活。然後我又想到大家近年提倡的生活品味及在紛爭社會內所追求的小確幸…

生活的方式真的有太多種，無論是那一種都蘊含一種自身的價值觀，亦非三言兩語可以講清楚。

因此我請女兒給我點時間去組織後再慢慢向她解釋，此時的我陷入了一輪沉思，我想為孩子灌輸的是怎麼樣的價值觀呢？