【小朋友的哲學題】什麼是生活呢？│Mommy Amy

話說某日放學後，將近五歲的囡囡問了一條我一時之間真的無法回答的的問題。
「媽媽，什麼是生活？」
我腦海中立即浮現出與「生活」二字有關的兩個極端畫面，一面是社會分秒必爭，壓力爆燈，大家為搵食而營營役役的生活社照；另一面投射出的是大家所追求的生活品質，早日財務自由，環遊地球，盡享豐富物質的生活。然後我又想到大家近年提倡的生活品味及在紛爭社會內所追求的小確幸…
生活的方式真的有太多種，無論是那一種都蘊含一種自身的價值觀，亦非三言兩語可以講清楚。
因此我請女兒給我點時間去組織後再慢慢向她解釋，此時的我陷入了一輪沉思，我想為孩子灌輸的是怎麼樣的價值觀呢？
讀好書才能做上等人，還是有錢才能談夢想呢？
但我心底所追求的是快樂以及豐富的人生閱歷。人生就像一趟沒有回頭路的旅程，你可以死守於一個景點，亦能在旅途中加插無數個景點，最重要是當回頭望時不留遺憾。
此時，我把囡囡叫來身邊，
「囡囡，要了解什麼是生活，首先要先了解什麼是生存。生存是我們賴以維生的必須活動，例如呼吸、進食、瞓覺等。當我們長大成大人時，我們必須去工作，才能賺取金錢來購買食物，來建築房屋做我們的棲身之所，讓我們得以生存。因此我們要學習讀書寫字，發展不同才能，讓我們在未來，即使不依靠父母亦可以獨立生存。
能夠生存了，才可繼而談生活。 生活是我們豐富生命的活動，如何在人生這一趟旅程，活得精彩，享盡沿途風光，便得看自己如何打造。有人喜歡追求名利及物質，亦有人喜歡追求生活意義，希望為社會帶來影響力；最終是能夠為自己帶來快樂，帶來滿足，帶來無憾。只要是沒有害人害己的事情，父母都會支持。」
囡囡當然有聽沒有懂，最後她的延伸問題是那麼什麼是校園生活？原來我這個媽媽真的高估了孩子想知的答案。不緊要，我相信你有一天總會懂的。相信各位讀者會有不一樣的詮釋，你的版本又是什麼呢？
多謝收看。
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。