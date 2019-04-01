【小一簡介會】兩間熱門直資小學簡介會　留意日期去年三分鐘額滿

距離報考2020/21年小一的日子愈來愈近，而小一簡介會更被視為了解學校、打探校方以及獲取面試貼士的重要日子，因此一些熱門的直資及私立小學舉辦簡介會，名額很快便會爆滿。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的2020/21年度小一入學簡介會將於5月舉行兩場，值得一提的是，每位家長只可預留1個名額，因此父母均想出席就要分別登入學校網頁預留座位。

而報名頁面都寫明，預計網上報名系統於開放後10分鐘內便會額滿。根據上年經驗，當網上預留系統開放後，不出三分鍾便已爆滿，可見真的是一位難求。報名成功後，家長報名時填寫的電郵將會收到一個QR Code作簡介會入場之用。

簡介會詳情：

舉行日期：5月25日，第一場上午10時15分至下午1時30分；第二場下午2時至下午5時15分

網上報名日期：5月3日(星期五)上午10時開始接受網上預留座位，額滿即止

報名連結

優才(楊殷有娣)書院

同為深受家長關注的另一所直資學校優才(楊殷有娣)書院亦公開了小一簡介會的詳情，除了網上可報名外，還有入場券會於指定日期在校方派發。估計今年和上年度一樣，會於一日內舉行三場簡介會，大概合共有約二千多個名額，但仍然會相當快便額滿！

簡介會詳情：

舉行日期：6月1日，預計舉行三場

網上報名日期：4月15日至5月3日，成功後會於5月10日前以電郵收到簡介會入場券確認信

網上報名連結

親身到校領取簡介會入場券：5月14日，5月16日，5月17日