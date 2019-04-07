不想每日破口大罵－五招處理八成管教問題│Mommy Amy

其實實不相瞞，我自己亦是一名恐龍媽，每日免不了總會有一次失晒儀態地破口大罵。尤其最近工作上異常忙碌，每日都被工作及家務上的死線追著跑，當遇上孩子不願配合再加扭計時，真的怒火中燒，一不小火便又對著孩子噴火了。

但女兒最近卻又經常稱讚我說，「媽媽最溫柔了!」。這句說話聽到耳內，其實何等地諷刺。所以我非但沒有開心，反而令我更加慚愧。因此我決心好好重整自己，以維持自己在孩子心目中的形象。

以下這些招式，其實我一向都有運用，亦成功讓我在八成的時間內維持優雅管教，接落來期許自己繼續加油，在九成九的時間保持優雅狀態吧!

一、確保孩子在精神飽滿的狀態 食飽訓飽對孩子十分重要，所以如果知道小朋友是因為飢餓或眼訓狀態而扭計，那麼便不要再說教，同時取回主導權，不隨孩子的要求及情緒起舞，趕快滿足他們的生理需要，其他的皆可以容後再說。 二、與孩子約法三章並確保徹底執行 無論你期望孩子的要求是什麼，醜話都先說在前面，這是即使兩歲的孩子都可以明白及做到的事情。用平靜的語氣加清楚簡潔的方式事先告知孩子你的期望，然後徹底執行。這其實亦有助孩子增加安全感，因為孩子清楚父母對自己的規範。 約法三章的同時亦要有獎有罰，並切實執行。該獲得獎賞時，家長要排除萬難達成；該責罰時亦不能因孩子哭鬧而心軟放行。要緊記，他傷心喊一次讓其知道你的底線及原則將有助避免未來無限次的哭鬧。當你的原則成功建立，小朋友嘗試測試你底線的機率便會減低，因為他們會知道你的底線每次一樣，不用存有博弈的心態。

三、盡量用水平線的眼神與其對話

烏低身同小朋友對話不代表是放低姿態，但當與孩子用水平線對話時，孩子會感到你對他及與其對話的重視，他亦會更專注地接收你的要求，亦避免事後的無賴。

四、計時器是管教的好幫手

小朋友很多時喜歡拖延，或者一沉迷遊戲便唔願收。這時候手機內的計時器便是你的好幫手，無論是限時內要把事情做好還是夠鐘便要收玩具/離開遊樂場，只要事前約法三章，事後便能輕鬆執行。初時小朋友未慣時或許會耍賴哭鬧，但只要心狠地執行數次，當知道你會按原則執行，往後便會乖乖就範。

五、用幽默感來處理棘手情況 小朋友總會有不講道理的時候，這時候硬碰硬只會讓雙方的情緒升級。這時父母施展一下幽默本色，小朋友反而會因感到好搞笑而轉移了注意力。年幼的小朋友通常都是金魚腦，轉過頭來或許更已忘記為何扭計了。有時亦能用玩的型式來讓小朋友不自覺地就範，例如想讓小朋友快點向前行便與他玩個競步遊戲等，亦是有效的好方法。 最後，有快樂的父母才有乖巧的小孩。爸爸媽媽都要多多善待自己，別讓自己餓親，盡量爭取時間休息，父母有精神，才更有精力智慧地管教孩子。共勉之!

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