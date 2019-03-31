【小朋友悲歌】這一代孩子的童年回憶是這些……│Mommy Amy

你的童年快樂嗎，回憶起的是怎麼樣的片段? 很多人控訴說，這一代的小朋友早已沒有童年，為了升學，為了贏在起跑線，很多小朋友還含著奶咀已開始做一個繁忙兒童。童年只是充斥著無數的學習、考試及比賽。

但其實撇除學習競爭， 這一代小朋友的童年亦充斥著另一個悲歌。這是一個看不到口鼻，還要經常忍痛打針的日常片段。我指的不是因為患上什麼重病的人，而是近年為了保障自身健康，已演變成大家的日常生活。