【小朋友悲歌】這一代孩子的童年回憶是這些……│Mommy Amy

撰文：媽咪實驗室
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你的童年快樂嗎，回憶起的是怎麼樣的片段?
很多人控訴說，這一代的小朋友早已沒有童年，為了升學，為了贏在起跑線，很多小朋友還含著奶咀已開始做一個繁忙兒童。童年只是充斥著無數的學習、考試及比賽。
但其實撇除學習競爭， 這一代小朋友的童年亦充斥著另一個悲歌。這是一個看不到口鼻，還要經常忍痛打針的日常片段。我指的不是因為患上什麼重病的人，而是近年為了保障自身健康，已演變成大家的日常生活。
近兩年隨著病菌日新月異，每年剛踏入元旦，天氣乍暖還寒，病菌便特別活躍，迎接以來的便是先爆發大規模流感潮，甲型乙型輪流來佔領，一直去到復活節前夕才退讓；然後再由麻疹接位，接近暑假才完全平復。學校為了抗疫，嚴重則全面停課，輕則也要全日戴著口罩及縮窄成只能在班房內活動。即使離開校園後，我們日常在公共空間內亦繼續要孩子戴著口罩，促使小朋友一離開家裡便要戴上口罩視人。
這一代小朋友的童年回憶……
做為媽媽 ，我當然明白為了保障小朋友健康，這也是逼不得已的做法。但真的感到很心痛，看著小朋友在過去三個月來，一出門上學便戴著口罩，回到學校後，為避免交叉感染，所有跑跳的體能活動、群體的混齡活動皆被迫取消，只能留在班房內活動。這一代的小朋友是否只能擁有一個戴著口罩看不到口鼻的童年? 當回憶起老師及同伴時，是否只能記起他們一雙雙的眼睛?
我們無法改變社會大環境，能夠改變的只是多帶孩子去郊外遊玩，讓空曠的地方、新鮮的空氣成為回憶內的一部分。共勉之。
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。