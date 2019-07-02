如何防止寶寶上幼稚園狂哭不讓媽媽走？臨床心理學家6個實用建議

「我不要上學拉！」早上7點多，小明媽媽與4歲兒子站在巷口，等著幼稚園校巴，小明總是緊握著媽媽的手，車門一打開，就開始哭鬧，吵著不要上學，這情況已經持續2、3個星期，讓爸媽相當頭痛，不知如何解決。

台大醫院臨床心理中心臨床心理師鄭安安指出，「分離焦慮」是小朋友情緒發展過程的正常現象，大多數寶寶和主要照顧者之間形成特定的依附關係，大約至7～9個月大時，寶寶如果看不見照顧者，就會哭鬧，這就是分離焦慮的開始。

鄭安安臨床心理師說，幼兒哭鬧抗議，常讓照顧者產生緊張、不舒服等感覺，但也這意味著寶寶在認知及社會情緒能力的發展里程碑又往前邁進了一大步，將持續與主要照顧者形成一種信任的依附關係。

鄭安安臨床心理師指出，分離焦慮約在1歲～1歲半左右達到高峰，隨著孩子各方面能力的成熟，以及穩定的依附關係帶來的信心與安全感，到了2～3歲，孩子就會相信照顧者短暫離開，仍會再回來，而逐漸降低分離焦慮，養成獨立個性。

因此，一般來說，當孩子上幼兒園、唸小學時，通常比較少看到強烈的分離焦慮。如果家長發現，孩子在處於分離情境時，出現強烈過度的焦慮、害怕，且時間超過4個星期，建議尋求專業人員評估，是否為「分離焦慮症」。

臨床顯示，個性較退縮、適應性較差的孩子，在面對分離情境時，比較容易焦慮、害怕，但這屬於孩子的先天氣質與性格，並沒有好壞及對錯，家長應了解與接納，避免使用責罵、威脅等教養方式。

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要是發現孩子在認知、語言、動作、社會情緒等各方面出現落後情形，或是充滿挫折及壓力，建議尋求療育資源協助，透過專業人員讓孩子更快面對挑戰及適應環境。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：分離焦慮幼兒一上學就哭，專家教你這樣做！】