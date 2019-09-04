【幼稚園面試】分不清紫藍紅橙？5招讓孩子輕鬆學懂顏色名稱配對

「為什麼我的孩子總是記不住紅色與黃色呢？」到底該什麼時候教孩子認顏色比較好呢？其實爸媽不用太心急，本文邀請專家來教爸媽們如何透過小遊戲來增強孩子對顏色的印象，讓孩子在樂趣中學習！

先了解孩子的顏色認知5階段！（點圖閱讀）↓↓↓

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教孩子認識顏色的5個小訣竅

1. 認識顏色應循序漸進

陽光種子職能治療所所長蘇文清強調，爸媽教導幼童認識顏色急不得，一定要一步一步慢慢來，基本上都是先會辨識顏色差異後，才開始練習顏色的配對，再來才會隨著語言發展學會命名。

首先要學的就是「紅黃藍綠黑白」這六個基本色，等孩子真的會了，再教其他顏色比較好喔（Gettyimages／視覺中國）

2. 先教基本顏色

不管學什麼，都要先打好基礎。有些家長很急，都還沒確認孩子是否都能辨別基本色，就開始教「紫色」、「橙色」、「粉紅色」這些介於基本色中間的顏色。因為紫色與藍色很像、粉紅色又與紅色類似、橙色與紅色、黃色都很接近，常導致孩子很混亂。例如：大人都知道「粉紅色」，但孩子聽到的可能是「紅色」，在聽覺辨識上的理解度反應並沒有那麼快，就會誤以為粉紅色是紅色，這就容易因為大人急躁的教導而導致孩子形成錯誤的連結。

所以首先要學的就是「紅黃藍綠黑白」這六個基本色，等孩子真的會了，再教其他顏色比較好。

3. 一次只教一個顏色

我們在教孩子時，也常犯一個錯誤，就是一下子說「這是紅色」，一下子又指別的說「那是藍色」，同時間對孩子講了很多種顏色。由於孩子感官輸入與訊息處理的能力尚未成熟，就很容易造成孩子的混淆，而有可能讓孩子誤把所有顏色都當成紅色或藍色。

譬如這周只教他「紅色」，讓他找出跟「紅色」一樣的東西，像是積木、車子等，不斷地用語言去強化他，加深聽覺與視覺的記憶。

增加孩子對顏色的認識，最好的方法就是從孩子的生活經驗開始。（Gettyimages／視覺中國）

4. 從孩子生活經驗引導

增加孩子對顏色的認識，最好的方法就是從孩子的生活經驗開始。從孩子身上的衣服、常去的便利商店、平常在玩的積木與玩偶等，因為這些東西對他們來說都很深刻，相對比較好記憶。

5. 透過物品聯想

顏色是屬於抽象的詞彙，每個孩子的抽象能力發展因人而異，有些能力較好的孩子，可以教他抽象的命名，建議家長直接告訴孩子「這是什麼顏色」。若孩子學得比較慢，就可以透過物品聯想，以具體的名稱取代，增加視覺記憶，藉由想像的過程，引導孩子對顏色的辨識，例如：蘋果是紅色、香蕉是黃色等。

孩子到3、4歲以後，家長不妨自己編一首「顏色歌」，透過這種方式增加孩子聽覺的印象，讓孩子學會顏色的命名。（Gettyimages／視覺中國）

利用小遊戲，加深孩子對顏色的認識

1. 唱歌

蘇文清所長表示，孩子到3、4歲以後，語言發展較成熟，知道的詞彙變多之後，就很會亂哼歌，這時候家長不妨自己編一首「顏色歌」，透過這種方式增加孩子聽覺的印象，讓孩子學會顏色的命名。

2.貼貼紙遊戲

3～4歲的幼兒，手指頭功能慢慢成熟，可以跟他們玩貼貼紙的遊戲。為了增加顏色辨識度，建議買大大的、有顏色的圓形貼紙，讓孩子玩，像是拿紅色的貼紙去貼玩偶的臉頰當腮紅、黑色貼眼睛等。

3.畫畫遊戲

3～4歲的幼兒，手指頭功能慢慢成熟，可以跟他們玩貼貼紙的遊戲。為了增加顏色辨識度，建議買大大的、有顏色的圓形貼紙，讓孩子玩，像是拿紅色的貼紙去貼玩偶的臉頰當腮紅、黑色貼眼睛等。

3、4歲的孩子手部能力越來越好，可以透過有形狀、顏色的玩具引導孩子做手部操作，如：串珠、積木等。（Gettyimages／視覺中國）

4.串珠珠或積木遊戲

3、4歲的孩子手部能力越來越好，可以透過有形狀、顏色的玩具引導孩子做手部操作，如：串珠、積木等。以積木為例，請孩子把所有紅色的積木挑出來，疊在一起。先強化顏色配對的基本功，再透過語言的輸入灌輸他，這叫什麼顏色，讓孩子藉由操作的經驗及視覺、聽覺的輸入來增強對顏色的記憶。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】