【親子閱讀】繪本加入肢體律動訓練感知　家長必學說故事三部曲

救世軍學屬下幼稚園及幼兒學校於早前舉辦了「喜閱家庭」親子閱讀日，當中包括家長故事工作坊、自由閱讀區及幼兒故事專場，帶領小朋友和家長衝出課室，享受走動的故事。 資深教育工作者及救世軍學前教育總主任張素媚，用一本繪本故事帶領家長和小朋友加入不同的肢體律動，幫助小朋友的感知發展之餘，又可以令他更投入故事當中。而救世軍學前教育服務高級發展主任曾慧菱，就在沒有書本及其他工具下，向家長示範「說故事三部曲」。 攝影：陳樂希

在「走動故事的感觀世界」環節中，張素媚小姐以《來種一棵神奇的樹》繪本帶領活動。這本繪本的特點是講述一塊可以將任何樹變成實物的神奇畫板，在之前的學校活動中，老師會讓學生用不同肢體動作扮演不同的樹，又會在畫紙上畫出自己創作的樹來。



在當日的親子活動中，張小姐就將內容稍作調整，叫小朋友在父母手掌上畫樹，而父母就在小朋友背部畫樹。另外，伴隨著不同節奏氣氛的音樂，父母和小朋友又做出一連串的動作去扮演不同的樹，例如彈彈樹大家一起跳；等雲樹父母把小朋友抱得高高的；外星人旅館樹就由父母扮演樹抱著扮演外星人的小朋友；小朋友又扮演閃避樹，左閃右避父母拋過來的豆袋。

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繪本可千變萬化 要生活化容易聯想

張小姐指，繪本的好處是有故事性的連結，有結構有起承轉合，過程中小朋友可以幻想，家長都有好多不同的新意加入去。「同一本書，今次畫閃避樹，下次可以畫捉尾巴樹，講者用不同選材、活動令故事千變萬化。」小朋友學前0－6歲的階段是感知期的發展，加入不同肢體律動，可以讓小朋友的視覺、聽覺、觸覺（包括身體的本體覺、平衡覺）都會得以發展。而其實如果小朋友只是「坐定定」聽，投入度會慢慢減低，所以中間加入動態也可以令講故事的效果更完整。

另外，家長需要留意故事中是否有小朋友可以聯想得到的生活情境，「兩歲的生活化跟四歲的生活化是不同的，講者需要令聽者容易想像、扮演不同角色，再用不同肢體律動去演繹，小朋友就會好投入」。而這個投入可以訓練到小朋友的專注力，讓他將聆聽、說話表達的能力、肢體感受，透過繪本活動抒發出來。張小姐提醒家長要先用心看完整個故事，不可以講故事前一刻才看，要先熟悉故事才可以有萬千的變化。

而救世軍學前教育服務高級發展主任曾慧菱（Elsa）就教家長用螞蟻與蟋蟀的故事，向家長示範「說故事三部曲」。



第一部曲－描述

引導小朋友大膽表達 認識及建立詞彙 訓練觀察能力

Elsa一開始就問小朋友「你們去過森林嗎？」、「森林中有什麼？」小朋友紛紛回答：「豹」、「蜥蜴」、「老虎」、「蛇」……森林中的有很多小動物、花草樹木，Elsa隨心描述了幾項。然後她帶出故事中的主角，「森林中有兩隻小昆蟲，一隻是蟋蟀，蟋蟀是怎樣的呢？頭尖尖的，有兩條好長的觸鬚。」她讓小朋友放兩隻手指在頭上，扮演蟋蟀。「另一隻就是小螞蟻，誰看過螞蟻？是怎樣的？如果你要扮一隻螞蟻是如何？」小朋友們就蜷縮起來。

Elsa繼續形容螞蟻是勤力的昆蟲，冬天前會不斷搬食物回家，冬天就不用捱餓，「它會找什麼食物呢？」。「果醬！」、「糖！」…… 她扮演蟋蟀說：「不要搬了，那麼熱！」

又扮螞蟻說：「不搬冬天就沒有食物了。」

然後蟋蟀回應：「冬天再說吧，我現在先『懶惰豬』一陣子。」

此時Elsa就問小朋友們平時在家中如何當「懶惰豬」。 「夏天過後就到秋天，秋天時樹葉會變什麼顏色？過了秋天就到冬天，可能地上會變白色，為什麼呢？」 說到這裏，其實Elsa已經示範了如何用不同描述方法增加小朋友的詞彙及常識。

第二部曲－理解

刺激思考（使用推理及預測問句） 組織能力 同理心

「冬天是怎樣的呢？」「很寒冷時你們會如何？」「天氣那麼冷，吃什麼好呢？」小朋友說了一堆食物出來後，Elsa扮演的蟋蟀就表示肚子非常餓，但他沒有食物。



Elsa問小朋友們為什麼蟋蟀會沒有食物，小朋友就懂得回答：「因為夏天懶惰豬，冬天時就好餓。」那麼他可以到哪裏找食物呢？「螞蟻家！」「螞蟻住哪兒呢？」小朋友們又說了一堆地鐵站名稱。

去到螞蟻家門口，Elsa就邀請一位小朋友扮螞蟻。

蟋蟀：「我很餓啊！」

螞蟻：「你為何不搬食物呢？」

Elsa表示小朋友問了一個很好的問題，然後就順利進入了第三部曲－評價。

第三部曲－評價

建立正確的價值觀 給予鼓勵及讚賞 刺激及鼓勵表達 建立自信心

Elsa進一步問小朋友：「為什麼蟋蟀夏天不搬食物呢？」小朋友答：「因為他懶惰豬！」

Elsa問：「小朋友，如果你是蟋蟀，夏天時會搬食物嗎？」

「會，因為怕肚餓！」

「螞蟻會跟蟋蟀分享食物嗎？」

有小朋友答「會」有小朋友答「不會」。

Elsa認同小朋友有時會想分享，有時不想，她就交代指故事中的螞蟻認為蟋蟀沒有食物很可憐，所以最後決定分享，還跟蟋蟀說：「你下個夏天記得要找食物了，還有冬天太冷了，你來住我的家吧，否則會變『雪條』！」

「最後蟋蟀不用受冷，大家互相幫助真好。」