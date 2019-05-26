【親子教養】孩子變身「小暴龍」　教你馴服5大心法丨博士媽媽

孩子乖巧時十分可愛，純如白兔。但當他們發脾氣、情緒失控時，卻變成野蠻的暴龍。相信大家經常在街上見到有些小朋友發脾氣，甚至在商場內大叫大喊、瞓在地上扭計，有些家長為免尷尬情況，惟有屈服就範，滿足孩子要求。其實這是錯誤的做法，家長就範只會令孩子發脾氣情況加劇。今次與大家分享孩子情緒爆發時，幾個應對方法。

（VCG圖片） （一）家長不可輕易就範 小朋友是非常聰明的，他們懂得測試家長的底線，當他們用哭鬧方式奏效，發現父母會妥協買玩具或滿足他們的要求，小朋友便會變本加厲，重覆以這些方式扭計。家長遇上孩子有目的地扭計時，應「企硬」、不要就範，待孩子情緒平伏時，再跟他們分析玩具是否他/她的需要。 （二）轉移關注目標 對於年紀較小、未夠一歲的孩子來說，當他們發脾氣時，家長可嘗試轉移目標，這是一個立即見效的好方法。例如提醒孩子前面有小狗，小狗很可愛正在飲水等，嘗試以其他有趣的事情吸引孩子，令他們改為注意其他事情，情緒放鬆，緩和緊張的氣氛及放下本來扭計的事情。

（三）別急於立即處理問題

當孩子情緒失控變成暴龍，如做出撞牆、亂擲物品等行為，家長必須嚴正停止有關行為，以免孩子或他人受傷。如果父母只簡單立即滿足孩子物慾要求，是治標不治本的方法，家長需細心與孩子傾談，教導他們在公共場所必須尊重別人。當孩子冷靜過後，家長需了解孩子發脾氣的真正原因，與他們傾談及明白孩子的感受及原因。

（VCG圖片） （四）家長別輕易發火 小朋友在街上大吵大鬧及尖叫，家長記住千萬別在街上發火，因為當孩子越喊越大聲，父母越勞氣，只會令事情惡化。遇到這情況，父母切忌投降以買玩具作結，這會變成縱容。 （五）引導孩子正確抒發情緒 小朋友和成年人一樣，有開心、不開心的情緒，我們不是要孩子將負面情緒收藏，反而當孩子有負面情緒時，我們可教導他們正確的發洩方法和渠道。例如當他們不開心時，家長可以鼓勵孩子說出什麼事令他不開心，然後分析事情又或充當聆聽者，已是很好的安慰。另外，又或家長可鼓勵孩子以畫畫、寫筆記或唱歌的形式，抒發心中不快，讓他們有較單單發脾氣更佳的宣洩方法。 如果馴服這些小暴龍，父母要多動腦筋及無比的耐性，有時候可能需要即時處理小暴龍的問題，同時長期教育都十分重要，以免他們經常因小事而情緒失控。我們要協助小朋友找到宣洩情緒的正確方法，才可減少暴龍噴火的機會。