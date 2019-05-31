【考試溫習攻略】中文科閱讀理解最困難　注意題目分清因果關係

正值考試季節，家長們都會盡力幫小朋友溫習。日前編輯部已就英文科、數學科和常識科推出溫習攻略，中文科我們就請教了，為各位家長提供一些溫習小一至小三中文科的建議。

xxx指，家長可以幫小朋友溫習中文科的部分，以語文基礎部分為主，即詞語運用、標點符號、擴張句子等。當中重組句子部分會令小朋友較難掌握，需要運用到一些技巧去幫助他們組織句子結構。例如：

先將可以組合的詞語串連，形容詞配名詞，副詞配動詞，例如漂亮的裙子，愉快地上學。

閱讀理解部分，xxx認為家長比較難跟小朋友溫習，主要有三個原因：

1. 學校老師在教中文科的分配時間上，較少教及閱讀理解的作答方法。 2. 低年級學生所認知的字彙不多，面對每篇數百字的文章，就會無從入手。 3. 由小三開始學校出題方式開始會有轉變，問題多數問「原因」、「經過」、「結果」，講求學生應有「因果關係」的認知。通常問題問原因，但學生往往作答了結果就會分數全失。

（VCG圖片） 先看題目後看文章 分清因果關係 ｘｘｘ建議家長可以教小朋友先看題目後看文章，找出題目關鍵字；先做選擇題及長題目，找詞語的題目最後才做。詞語題目主要是要找出同義或反義詞，句子前後會有提示，但遇到「但是」、「可是」、「雖然」等字眼就要小心。 而在處理因果關係題目時，要留意文章內會有很多題目中選項出現過的字眼，用於擾亂學生找出正確答案，小朋友要分得清何為「原因」、「經過」、「結果」，可以自己寫記號方便理解，避免被文章的枝節影響到選擇最佳答案。