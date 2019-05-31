【考試溫習攻略】中文科閱讀理解最困難　注意題目分清因果關係

正值考試季節，家長們都會盡力幫小朋友溫習。日前編輯部已就英文科、數學科和常識科推出溫習攻略，中文科我們就請教了，為各位家長提供一些溫習小一至小三中文科的建議。
xxx指，家長可以幫小朋友溫習中文科的部分，以語文基礎部分為主，即詞語運用、標點符號、擴張句子等。當中重組句子部分會令小朋友較難掌握，需要運用到一些技巧去幫助他們組織句子結構。例如：
先將可以組合的詞語串連，形容詞配名詞，副詞配動詞，例如漂亮的裙子，愉快地上學。
閱讀理解部分，xxx認為家長比較難跟小朋友溫習，主要有三個原因：
1. 學校老師在教中文科的分配時間上，較少教及閱讀理解的作答方法。
2. 低年級學生所認知的字彙不多，面對每篇數百字的文章，就會無從入手。
3. 由小三開始學校出題方式開始會有轉變，問題多數問「原因」、「經過」、「結果」，講求學生應有「因果關係」的認知。通常問題問原因，但學生往往作答了結果就會分數全失。
（VCG圖片）
先看題目後看文章 分清因果關係
ｘｘｘ建議家長可以教小朋友先看題目後看文章，找出題目關鍵字；先做選擇題及長題目，找詞語的題目最後才做。詞語題目主要是要找出同義或反義詞，句子前後會有提示，但遇到「但是」、「可是」、「雖然」等字眼就要小心。
而在處理因果關係題目時，要留意文章內會有很多題目中選項出現過的字眼，用於擾亂學生找出正確答案，小朋友要分得清何為「原因」、「經過」、「結果」，可以自己寫記號方便理解，避免被文章的枝節影響到選擇最佳答案。
（Getty Images）
主旨類題目留意段落首尾
另外，xxx指主旨類型題目都是家長較難跟小朋友溫習的部分。通常學校試卷會出「第三段主要講述……」等問題，然後就會有4個選項。當中4個選項在文章中都會有提及，加上考試時間有限，小朋友會難以在短時間內判斷哪個選項是最佳答案，有時候家長亦難以解釋得清楚當中的原因。
xxx表示，主旨題要求學生有歸納的能力，答案主要會在段落的首句或尾句出現，再配合一些生活經驗去答題。這部分會較難掌握，建議家長可以嘗試在小朋友做閱讀理解時問問他一些段落意思。