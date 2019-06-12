【名牌效應】名校是踏腳石　入到就等於對將來有保障？

「名校」在不少家長心目中是小朋友將來成功的一個必不或缺的踏腳石！因此，如果經濟條件許可，有不少家長都會想盡辦法把子女送入名小學、中學甚至大學。到底讀名校和將來成功之間，是否存在著「因果關係」？到底讀名校是否如大家想像中有幫助？以下研究可能會給到你答案。

窮人讀名校才能發揮最大效益

眾所周知，要入讀名校對家庭背景都有一定要求，但相對來說，優越的家庭環境已經一程度上令他們的將來不會太「失敗」，讀完名牌大學的效益相對不高。反之，研究指出如果是一位出生在低收入家庭的小朋友，而最終又成為家庭中第一位能入讀名牌大學的話，相對能夠靠名校翻身，將來收入會大約提升約5%！

而名校對窮人所帶來的幫助，最重要的並不是名校能提供更好的課程，而是在於人脈！亦正正解釋為甚麼家庭環境好的小朋友將來讀名牌大學的效益不大，因為他們原本就能透過父母獲得重要的人脈關係。

有「關聯」並不是「因果」

「這位同學成績很差，一定是上堂不專心又不溫習！」很多人會把這類假設當成是「因果關係」，但仔細想一想，一個人成績好與否，實在有太多因素，可能是這位小朋友有特殊學習需要但得不到應有的支援，亦可能是處於人生低潮期。

回到正題，到底讀名校和將來成功之間，是否存在著「因果關係」，研究告訴大家，我們都被騙了！學生本身的資質才是最重要的地方，聰明、主動又就讀名牌大學的學生，與同樣聰明主動、就讀入學門檻略低大學的學生，只要提供到正常的學習環境，將來的收入大致相同。

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名校仍是有錢人的世界

總括而言，名牌大學畢業生的確比較有機會找到較具名望的工作，意思即是容易加入知名的公司擔任要職。雖然上文提及讀名牌大學對有家庭背景的人來說作用並不是想像中巨大，但諷刺的是，想入名牌大學仍是家庭背景為主導！以目前世界最頂尖的大學為例，即哈佛、耶魯等常春藤盟校，有研究指出，當中只有不到2%的學生出身收入排名後60%家庭，但誇張的是約40%的學生出身收入排名來自出身收入前0.1%的家庭。