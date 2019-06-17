【兒童藝術】了解孩子的藝術語言　家長重新認識自己發現自我

小朋友馳聘於想像世界的作品多被成年人認為是「鬼畫符」，難以理解，要進一步走進孩子的世界，不妨多了解他們的藝術語言。 有團體於6月28至7月1日，舉辦一連四日合共38項包括展覽、工作坊及分享會的各式活動，由小朋友的導航，帶領大家遨遊玩具和繪本創作的藝術創作空間。 攝影：高仲明

雀仔樹基金創辦人雀仔姨姨廖潔連(中)、導師溫慧瑜(左)、導師吳嘉妍(右) 回歸人性基本 以五感體驗藝術 《躍動心弦的故事》創意展及工作坊包括了《「玩具好朋友」童創玩具展》及《「你我心弦」親子故事與創作活動》兩部分。雀仔樹基金創辦人雀仔姨姨廖潔連表示，他們最希望參加者可以學習了解孩子的藝術語言。她指我們人類天生不會寫字，文字是從文化衍生出來的，但與生俱來就會看圖案、符號；而小朋友的學習很人性、很基本，從小由五官、心和身體去感受外界的事物，各種圖案、符號等就是他們表達自己的美術語言。「你不會看到『媽』字有感受，這是培養過來的，但你看到媽媽真人是另一回事，你看到她的實體真的會想抱著她。」

雀仔樹基金提倡五感教學法,小朋友透過不同感官體驗，再用藝術表達自己。 從孩子的角度看世界 以「玩具好朋友」為主題的展覽，展出超過100位小小藝術家的故事，展現在物質豐富玩具選擇眾多的時代下，玩耍對於2至13歲的小朋友來說會是什麼一回事。部分小小藝術家更會化身導賞員，親自為參觀人士介紹作品背後的含意，讓成年人更了解他們的思想世界。另外，全部展品的擺設均跟小朋友的高度看齊，成年人俯身參觀小朋友的作品時，可以從他們的高度看世界。

導師吳嘉妍希望繁忙的家長可以有機會重新認識自己、成長，重新審視親子關係。 放下孩子 家長也需要重新認識及發現自己 繪本除了插圖精美，還能通過言簡意賅故事立體描述一些貪心、妒忌或憎恨等抽象的概念，幫助家長和小朋友解構問題，又帶出做人道理。其中一位導師吳嘉妍指，在繪本活動的部分裏，最希望讓家長有成長的機會。「有很多繁忙的媽媽已經沒有空間去接受新的課堂或活動，只是希望有機會可以讓孩子體驗更多，但其實家長需要有跟孩子暫時分別的時間，吸收新的知識、故事，用新的角度去看自己的親子關係，有成長的機會。因為家長不成長的話，小朋友都不會有一個良好的學習對象。」 例如「古怪眼潛望鏡」童創玩具工作坊和「爸爸媽媽做繪本」家長工作坊會同時進行。小朋友在一邊創作古怪潛望鏡，認識鏡子的反射原理的同時發揮創意；家長在另一邊就可以學習運用簡單技巧，以孩子的角度創造一本獨一無二的兒童繪本。另一位導師溫慧瑜指：「家長和小朋友各自學習完再互相分享，也是一種良好的溝通。」

大會邀得大中華地區多位殿堂級繪本創作者、插畫家及出版人聚首一堂，包括榮獲豐子愷兒童圖書獎及台灣「中國時報」開卷最佳童書獎的內地繪本作家黃麗、本地故事推廣人「燒賣姐姐」黃芓程、繪作人張韻珊、曾獲豐子愷兒童圖書獎佳作獎的高佩聰、親子專欄作家Catherine Chan 等，一同分享繪本的生命力，以及主持不同主題的工作坊。



更多工作坊推介：

「親親愉閱」親子繪本集體創作

對象：親子（5至12歲兒童）

內容：30對親子合作創作出一本故事繪本。形式包括大聲誦讀故事、隨內容親密擺動身體等。學習閱讀不只眼睛，還有嘴巴、耳朵與身體，以感觀全身感受啟動腦袋，即興創作下捕捉當刻最真摯的情感。

光影故事合作小劇場

主題：「勇敢的我」

對象：3至6歲兒童

內容：結合燈光、色彩、沙畫與投影，讓孩子一邊聽故事，一邊參與創造故事，一邊學習獨立、勇氣。

主題：「我是我」

對象：5至9歲兒童

內容：結合燈光、色彩、沙畫與投影，讓孩子一邊聽故事，一邊參與創造故事，一邊學習自信成長。

「在心中安下一顆種子」——《安的種子》故事坊x「心之種子」創作

對象：親子（6至12歲兒童）

內容：從西安遠道而來的華文知名圖畫書《安的種子》繪者黃麗老師將會說故事；塗鴉創意間導師將同場帶領大小朋友透過創作體會專注心寧，在炎夏學習內心安靜，讓孩子領悟「等待」大智慧

《躍動心弦的故事》活動詳情



日期：2019年6月28至7月1日

時間：上午10時至晚上7時

地點：PMQ 元創方