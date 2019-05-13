【藝術教育】以回收蠔殼製成畫作　透過藝術強化海洋保育感受

推廣生態保育除了呼籲下一代要留意瀕臨絕種的物種，更重要的是讓他們知道香港有什麼獨有物種，攜手留住本地大自然的美好。 15個本地組織合作舉辦一個生態保育領袖計劃，以配對方式令大學生與基層兒童在一對一的比例下，一同參觀和了解香港海洋生態，並走訪香港其中一個海洋生態熱點─流浮山。大學生在過程中學習成為領袖的同時，基層兒童也有機會親身接觸自然生態，從中亦互相學習。 （相片由受訪者提供）

「海流不息」生態保育領袖計劃是由香港城市大學市場營銷學系、九龍塘青年獅子會及香港蠔文化與生態協會合辦，希望藉著計劃在小朋友心中種植一顆生態保育的種子。當他們日後參與建設社會時，會把愛護地球及可持續發展的的概念作為重要考量。另一方面，大學生們在帶領小朋友經歷、學習及反思的過程中，也可以學習當一個有愛心、懂得關懷的領袖。 帶小朋友到實地考察 感受海洋生態環境 其中一個協辦者，香港應用心理及藝術協會藝術總監阮卓瑤（Canace）表示：「小朋友一般對海洋的認知都是從書本上得到，卡通又頗為空泛，不會知道香港海洋生態環境是什麼情況。計劃跨領域地將小朋友的海洋觀帶到實地，真正地學習才會確實愛護我們一片維港。」

在二月底，一班大學生就跟基層兒童一起到海洋公園學習海洋保育知識；三月初就到流浮山生態遊。從生蠔淨化工場中，他們了解到生蠔在香港的歷史發展和生蠔與海洋生態的關係。在海洋科學和蠔生物學博士的講解下，他們又認識到不同的生蠔品種，最特別是以香港命名的本港獨有品種香港蠔（Crassostrea hongkongensis）。及後學員們就在導賞員的陪同下，一起到下白泥了解濕地在大自然生態中擔任的角色。最後大家分組合作，運用已回收的生蠔殼進行藝術創作（Art-jamming）比賽。

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其中一位小六學員表示，可以去到蠔場親眼看到淨化系統、了解蠔的結構，還即場吃到新鮮的蠔，感到非常開心。在計劃中，她認識到蠔可以過濾海水，令海水更乾，明白海洋保育的重要性。本身喜愛畫畫的她，認為善用吃剩的蠔殼做藝術品，不浪費，是錦上添花。將來有機會的話，都會想參與本土的保育工作。

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轉化感受為關注

計劃中的藝術創作活動，讓參加者第一身將大自然與其感受連結在一起，幫助表達和記錄。Canace指自己和團隊都是第一次用生蠔殼作為藝術媒介，這次活動可以拉近大家跟藝術的距離，「大家印象中的藝術可能只在博物館或者畫廊出現，但其實藝術在我們生活中每分每秒都存在。」