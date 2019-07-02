孩子懂得關愛別人　比成績優異更值得感恩│四個女兒的校監

上星期，三女兒突然病倒，三小時內頸後淋巴腺突然腫到比雞蛋更大。我們立即送女兒到醫院求診。大女兒、二女兒及四女兒立即為三女兒禱告。

三女兒向來是個性格活潑開朗、容易相處的孩子，她時刻都愛關心別人，有她在的地方，總是充滿歡笑聲。在她入院期間，醫生為她打針、吊鹽水及「種豆」等，對於這個四歲人兒來說，真是頗為驚慌及痛楚，真的不容易啊！但小女兒卻非常勇敢，在自己很痛時仍只顧念別人，還不斷問姑娘：「姑娘姐姐，你不用驚，我很勇敢的，我不會哭，你放心替我打針吧！」結果她「種豆」、抽組織及抽血順利完成，連一滴眼淚都沒有流過！姑娘說她忍住眼淚，沒有哭出來，真的非常勇敢！

在女兒生病入院的每一晚，我都陪伴她在醫院中渡過，每天晚上都有高燒，咳嗽，睡得不好。作為母親的，整晚都在照顧她，當然也是徹夜難眠。翌日醒來，她又如平常般掛住笑臉，還開始逗病房內不同的病童說話。

雖然她病了，但卻完全不怕「生保」，這位善良的小天使又主動地分享愛，主動關懷病房內各人，主動與鄰床的病童成為朋友，又問：「你的爸爸媽媽叫什麼名字？」、「你為何要住到醫院？」、「你為什麼又要打針？」、「你在哪兒讀書？」、「你讀書開心嗎？」、「你今天與媽媽爸爸說了我愛你嗎？」、「你知道嗎，你們的父母是非常的愛你的。」等等。最窩心的是，她連鄰床病童的父母也一起關心，當見到其父母到來時，三女兒會說：「叔叔，你是否剛剛放工？今天是否工作得很累？你這麼辛勞都來探姊姊(鄰床的病童)，你真的很好！不如叫姊姊替你按摩？」她的熱情，惹得連鄰床的父母也很喜愛她。

令我非常感恩的是，當她見到鄰床病童姊姊即將要去抽血時，她主動走上前去安慰那位姊姊不要驚慌，說耶穌會陪她一起抽血，及立即為她禱告。如是者，她為了同時因不同原因生病入院的病童禱告，祝福她們早日康復，向其他病童分享愛。看到女兒關顧他人的舉動，真的很感恩。

「不要單顧自己的事，也要顧別人的事。」(腓立比書2:4)當孩子有一顆單純愛別人、懂得關懷別人的心，是父母最大的感恩，較她們在學業或課外活動取得優異成績更為感恩。孩子擁有服侍別人的心，是無價寶，因為他們已擁有「施比受更為有福」的心。作為父母，可多鼓勵及製造機會讓孩子服侍別人，勇敢地踏出第一步，把愛心用行動傳開去。

作者簡介：伍馮美娟​

資深教育工作者，四個女兒之母，經常以基督教晦育兒，深信每一個孩子都是上帝所獨做的Masterpiece，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監

作者Facebook專頁：四個女兒的校監

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孩子常備服侍別人的心」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***