【選校補習班】聯合基督教音樂幼稚園　首創一對一音樂常規課程

聯合基督教音樂幼稚園（United Christian Music Kindergarten，簡稱UCM）是一間基督教學校，為1至6歲小童提供國際幼兒課程及專業音樂教育。UCM校監伍馮美娟在教育工作16年，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學擔任英文科科主任多年，育有4個女兒的她，希望透過音樂早期教育及家長教育，培養獨特優秀的孩子，並運用她對小一學制的豐富經驗，為孩子作最好準備。
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學校特色專業音樂教育
伍校監認為0至6歲的小朋友可以接受專業的音樂教育，所以學校將單對單的音樂課程納入常規課程之中。「我們主要分四大範圍，分別是合唱、器樂課、音樂欣賞及創作、律動及音樂感。多名專業教師任教音樂課程，其中香港著名鋼琴家李若含教授擔任UCM的音樂課程顧問。」
UCM特設十個獨立隔音琴房，廣闊的音樂廳舞台，伍校監說：「很多父母希望孩子畢業或出去面試的時候，眼睛可以看著面試老師，面對觀眾也不會怯場，他們經過我們很多年的練習，小朋友一行出來就可以非常有自信，不會怕醜。」
重視家長教育
UCM以基督教教學，而每一個孩子都是獨特的，學校主張讓小朋友能夠讓靈魂果實成長，除培育小朋友德育和能力，學校特設家長學校，教導家長如何幫助子女成長。伍校監說：「我們特別邀請到救恩書院退休副校長羅黃瑩女士擔任校長，定期就家長遇到的生活問題，教授如何教養孩子。」
優良師資吸引家長
UCM另一吸引家長之處是優質的教師團隊，伍校監說 :「UCM校長Dr.Maria-Christina J. A. Weemaes-Lidman為資深幼兒教育家，擁有二十多年教學經驗，除具幼兒教育的博士資歷外，亦是浸會大學任導師課程。在現有35名教職員當中，多位教員具學士、幼兒教育碩士學位，一半以上教師團隊更擁有八年以上教學經驗，其中校長更持有幼兒教育博士學位。」
完備校園設施
UCM校園位於將軍澳，佔地3.5萬平方呎，設有16個課室，校內設有設備先進的STEAM實驗室及專業音樂表演場地。