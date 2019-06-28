【選校補習班】聯合基督教音樂幼稚園　首創一對一音樂常規課程

聯合基督教音樂幼稚園（United Christian Music Kindergarten，簡稱UCM）是一間基督教學校，為1至6歲小童提供國際幼兒課程及專業音樂教育。UCM校監伍馮美娟在教育工作16年，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學擔任英文科科主任多年，育有4個女兒的她，希望透過音樂早期教育及家長教育，培養獨特優秀的孩子，並運用她對小一學制的豐富經驗，為孩子作最好準備。

學校特色專業音樂教育

伍校監認為0至6歲的小朋友可以接受專業的音樂教育，所以學校將單對單的音樂課程納入常規課程之中。「我們主要分四大範圍，分別是合唱、器樂課、音樂欣賞及創作、律動及音樂感。多名專業教師任教音樂課程，其中香港著名鋼琴家李若含教授擔任UCM的音樂課程顧問。」

UCM特設十個獨立隔音琴房，廣闊的音樂廳舞台，伍校監說：「很多父母希望孩子畢業或出去面試的時候，眼睛可以看著面試老師，面對觀眾也不會怯場，他們經過我們很多年的練習，小朋友一行出來就可以非常有自信，不會怕醜。」