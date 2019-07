【親子好去處】幼教學院設社區探索空間　讓0至8歲兒童遊戲中學習

耀中幼教學院最近附設了「Pamela Peck Discovery Space」,成為全港首個集學術研究、職前與在職老師培訓及社區參與於一身的幼兒設施,以「遊戲中學習」為教學理念。設施將於7月正式開放予公眾、學校及非牟利機構預約。 攝影:黃寶瑩

「Pamela Peck Discovery Space」(簡稱Discovery Space)參考了南韓、新加坡以及澳洲等地多個幼兒教學設施的元素,由專業設計師團隊根據嬰幼兒至小學階段兒童的發展需要打造。服務對象為0至8歲的兒童及其老師、家長或照顧者,希望帶出「遊戲中學習」的教學理念。設施7月正式啟用,平日星期一至五通常供幼稚園分上下午兩節預約,假期也可供公眾團體預約,費用暫時免費。預約機構可以跟Discovery Space幼教老師合作舉辦活動。

耀中幼教發展中心總監Nicky Weir女士 耀中幼教發展中心總監Nicky Weir女士表示,Discovery Space是學院學生的「實驗室」,透過與幼童的相處累積更多經驗和研究機會,又可即時實踐課堂上的理論。她指小朋友在嬰幼兒至小學階段需要發展認知能力、人際關係以及情感與體能上的各種潛能,Discovery Space的設施都能一一訓練得到。 室內室外超過10個主題設施 Nicky指角色扮演(Role-play)是最受歡迎及最重要的「遊戲中學習」模式。所以場內的設施追求逼真,讓小朋友更能貼近生活環境設定,發展情緒社交、語文、數學及其他能力。而他們選擇以醫務所、超級市場等主題時,是因為成年人都對此熟悉,家長和照顧者可以更輕易加入角色扮演,跟小朋友一起互動。「各階層市民都會到醫務所和超級市場,這是每個小朋友都會經歷的日常生活。成年人不需任何專業知識都可以跟小朋友玩。」 室內主題設施:地下鐵駕駛艙​與車廂、醫務所及超級市場

至於入口處的圖書角和劇場舞台,就主要讓小朋友接觸文學、說故事、音樂律動和戲劇發展,從多方面發展語文能力。

室內主題設施:圖書角和劇場舞台

而工地角落和科學實驗室為主題的空間,就希望能教授小朋友數學、解難能力和科學原理。工地角落中更有一排竹棚,更添香港的本土特色,令小朋友更投入學習。

室內主題設施:工地角落​和科學實驗室

除了有竹棚,Discovery Space還有一個帆船造型的攀爬設施,突顯香港特色,讓小朋友可以角色扮演以前的香港漁民,認識歷史。而視藝工作室就可以讓小朋友用不用材料即席揮毫,發揮創意。室內還有一個「Crawler’s Corner」讓0至2歲的嬰幼兒在安全和有趣的環境下,學習爬行和站立。

室內主題設施:帆船、視藝工作室、Crawler's Corner

另外,在室外的互動花園中,小朋友可從攀爬設施上看到與別不同的景色。在選擇攀登架的設計時,Nicky指職業治療師考慮到香港小朋友通常只限於上下直向的攀爬,所以提議採用鑽石形狀的攀登架,鼓勵小朋友橫向攀爬,有助發展腦袋、上下肢肌肉及空間感。

而沙池和戲水區可以讓小朋友自由創造事物或充當小小考古學家,同時讓他們體驗大自然中不同的質感和紋理。

室外主題設施:鑽石形攀登架、沙池和戲水區

Nicky留意到香港的家長普遍都有一個擔憂:「若果子女沒有充足的準備,就不會有美好的將來」。但從事教育工作超過20年的她認為,其實最終獲得成功的孩子通常都是有自信、能夠「think out of the box」、有良好的解難和社交能力,最重要是他們了解自己(they know who they are)。

她希望家長們不為成績、結果,純粹為親子間的愛,從子女的角度跟他們建立關係。「廿一世紀的教育需要父母對孩子信任、給孩子一些自由和選擇,要用心感受孩子、接受孩子,不要只拿孩子跟別人作比較。」她提醒父母們:「我們自己都不是完美的,所以不用要求孩子完美。」

預約詳情:

地址:香港仔田灣田灣山道2號

電話:3977 9877

WhatsApp:9312 0733

電郵:enquiry@yccece.edu.hk