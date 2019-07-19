【李金小學】學期尾聲不只看重成績　辦「成長禮」肯定學生能力

很多學校在暑假前都會舉行「結業禮」、見家長、派成績表，位於屯門的順德聯誼總會李金小學由去年開始，和一、二年級的學生舉辦「成長禮」，代替以「派成績表」，讓他們不以考試成績作為學期最後的回憶，而是希望學生記得自己在這一年內有所成長。小四學生今年也一手一腳製作了一把夏威夷小結他，在「成長禮」上向師弟、師妹們送上鼓勵。 攝影：黃舒慧

小一、小二學生手持心意卡到台上唱歌。 一個學年又踏入尾聲，一般而言派完成績表就開始放暑假。李金小學由去年開始，以「成長禮」作為這學年的最後回憶。葉碧君主任表示，此舉是不想學生和家長在整個學年過後，只重視成績和排名，更希望他們審視自己這一年來身心各方面的成長。 升小一其實是大件事 「有些小一學生剛升小學真的不太適應，會害怕、會哭，也很掛住爸爸媽媽，但過了一年，他們已經克服了、變得勇敢了。」葉主任說。自從學校實行了正向教育Super+計劃，也更關心學生在學術之外的成就和成長。「我們大人眼中可能覺得升小一、讀小學很小事，但對小朋友而言都很困難，他們都很辛苦才改變到自己。」

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葉主任更親自為了一、二年級的表演改歌詞，向家長和學生帶出積極正向的訊息：「即使在這一年，學生可能有很多挫折、失敗，但都不要緊，我們都欣賞他們的努力，也會有老師、有爸爸媽媽陪他們去走這條路。」

「成長禮」的流程也十分簡單，由小一、小二的學生親手製作心意卡，再到台上表演獻唱。由於今年小四實行一個跨學科的大計劃──由學生親自製作夏威夷小結他，因此小四學生也能到台上用自己的小結他表演，亦藉此機會鼓勵和欣賞師弟妹們的成長。「我們邀請每位學生都上堂表演，不只是優秀的學生才能上堂，有家長也說想不到自己的孩子能上台。」葉主任笑說。

每個小結他也是獨一無二。 人生成敗不只看成績 而四年級的小結他製作更是橫跨全學年22個循環周，整合了中、英、數、常、音樂、視藝、電腦的課程，了解小結仔的發音原理，再自行組裝、裝飾、調整，在英文課學習英文歌詞，在中文課寫下過程和感想。終於，在「成長禮」上站在台上表演，分享成果。 「能站在台上表演，對小朋友來說是一個很大的肯定，也能獲得很大的滿足感。」往往很多學生認為自己讀書成績不好，而對自己感到失望，「成長禮」希望能提醒他們，人生的成敗不只看一、兩件事，他們身上仍有很多地方值得大家欣賞，從而提升他們的抗逆力。