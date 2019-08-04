【親子DIY】3款自製玩具　邊玩邊訓練孩子溝通能力│Miss Carley

今天介紹三款簡單易做又好玩的DIY小玩意，家長不妨趁著暑假和小朋友一起動手造造，既可加強親子關係，更可以從遊戲中訓練小朋友的溝通能力呢！

塗上顏色的公仔和衣服 1. 公仔換衫遊戲 家長先準備公仔及衣服的紙樣，請小朋友塗上顏色，然後把公仔及衫剪出來，再用漿糊筆貼在磁石上，並把彩紙及膠帶貼在咭紙上作為背景。 請小朋友自由替公仔著衫，並用完整句子說出包括顏色及形容詞的三詞句，例如「女仔著左紅色短袖衫」，以訓練表達能力，亦可請小朋友跟從家長指示替公仔著上不同顏色及長短的衣服，以訓練理解能力。

公仔及衣服的紙樣

家長亦可按此下載公仔及衣服的紙樣

2. 餵動物遊戲 家長可以用紙袋剪成動物咀巴的形狀，再貼上動物的圖畫，就完成這個餵動物遊戲了！ 在枱面放上不同食物的圖畫或玩具，請小朋友按指令餵動物，或請小朋友一邊說出完整句子 ，如「小狗吃香腸」，一邊餵動物。

3. DIY自製印仔

從文具店買來一大包的彩麗皮公仔貼 (普通文具店有售，有不同款式如海洋生物、水果、交通工具等) ，把彩麗皮貼在樽蓋上 ，建議用較高的蓋子，好像圖中黃色那個，會較好拿，再買個印台沾點墨，就可以印在紙上了，印出來的效果還不錯啊！

家長還可以鼓勵小朋友邊印公仔邊創作簡單故事，以訓練其創意及表達能力。

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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