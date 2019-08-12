暑假走入懷舊玩具店　帶孩子重溫爸媽的童年回憶

看完《反斗奇兵4》之後，你家孩子有刻意去找那些被他打入冷宮的舊玩具出來玩嗎？如果給你與當年最心愛的玩具有一次重逢的機會，你會怎樣做呢？相信大家都會記得電影中有一間「二次緣古董店」，裡面充滿令人回味的寶物。但在香港這個彈丸之地，稍為舊一點、少一點利用價值的物品也難有容身之所，難逃被淘汰命運。 收藏玩具逾20年的Ricky，為了圓自己童年當玩具店老闆的夢想，在結束教師生涯後，於深水埗開設懷舊玩具店，吸引外國遊客、本地家長慕名以來尋寶，也有爺爺帶著移民返港的兒孫，三代同堂走入玩具店懷緬過去。 攝影：黃舒慧

訪問那天在早上，店小二的店未開始營業，有一個害羞的小男孩，忍不住在門外看玩具。 時日太快 孩子轉眼已長大 很多家長也知道深水埗有條「玩具街」在福榮街，但其實轉個彎的南昌街有一間更值得親子一遊的懷舊玩具店-店小二小店。老闆Ricky育有一名12歲的兒子，像大部份爸爸一樣，十分捨得買玩具給兒子，他說：「有些玩具是我自己改裝的，到兒子出生後，我就拿給他玩，變成他的玩具，很多親友也會買玩具給他做禮物，但玩具很快被淘汰，當他小學4年級時，接觸到電子遊戲後，玩實體玩具的時間愈來愈短，我明白這是必然的現實。」

充滿歲月痕跡的合金車，都是Ricky兒子童年時的玩具。 舊玩具保存著父子回憶 最近Ricky把兒子的舊玩具全部拿出來整理，勾起不少昔日父子二人相處的片段。「我以前是老師，工作時間穩定，學校假期讓我可以常常陪著他，我們玩的時候不會分爸爸和兒子，一齊將車仔撞來撞去，這些玩具車保存得最久，有些是我們旅行時買給他的，如果去動物園就買動物車，去台灣就買輛當地的巴士，你可以看見車身的凹痕，是他小時候撞出來的，我希可以原原本本的保留下來。」

Ricky:「對後生一代來說，這些舊玩具不好看、不吸引也不好玩 。」 孩子不懂欣賞爸爸的「舊朋友」 或者對於父母來說，看到「店小二小店」裡面的玩具都倍感親切，就如看到舊友一樣，想與「它」細訴軼事，甚至跟孩子分享自己童年點滴；Ricky亦不例外，但新一代已經有他們的想法。「我有經常向他說玩具或店舖的事，但他興趣不大，所以我也不會硬來。對後生一代來說，這些舊玩具不好看、不吸引也不好玩 。他更喜歡Online game，這些才是他的玩具。」

從60年代到現在，小朋友都很喜歡合金車，是「扭買」系列之首。 歷久不衰的合金車 Ricky看到有些家長會拉小朋友進店，並興奮地介紹玩具，但小朋友跟他兒子反應一樣，興趣不大，惟獨看到玩具例外。「他們不是這個年代的人，不懂也是很正常的。但絕大部分小朋友都會嚷著要父母買車仔；從60年代到現在，小朋友都很喜歡合金車，兩三歲的小朋友已拿著一架小車在玩，這是最歷久不變。超人反而少，因為超人是電視文化的副產品，當電視沒有播那個超人，小朋友就不會認識。但我經常說，買玩具就不要在這裏買了，過隔離福榮街，幾十元已買到大大個玩具，不可能買這些幾千元的超人玩具回去給他扔。」

+ 4 + 3 + 2

女孩子較喜歡聽媽媽說故事，也跟媽媽一樣喜歡小甜甜。 女生都愛小甜甜 Ricky透露很多爸爸也是玩具收藏家，但原來帶孩子來逛店的是媽媽佔的比例較多。Ricky說：「因爲媽媽照顧小朋友的機會多一點，媽媽也喜歡換裝公仔紙、小甜甜，女孩子反而比較願意聼媽媽說玩具背後的故事，也跟媽媽一樣覺得小甜甜很可愛。」

+ 2

不少遊客專程來到店小二小店購買玩具。 美國星戰迷的到訪 在這裡，難忘的故事多不勝數，大部份跟尋找童年玩具有關。「客人很多是指著玩具說:『這個是我以前想買的，但沒錢買不了，所以現在要買回去。』也有客人帶著與玩具的舊合照來，希望我們幫忙找回『它』，因為裡面有的是真摰的情懷，我們也盡力去找，最經常有人來找『小路寳』，現在也流行STAR WARS和MARVEL系列，所以舊版的STAR WARS玩具賣得很貴，因為那是香港製造的，有住在美國星戰迷專程飛來香港，就是為了到店裡買。」