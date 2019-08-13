有在禁區工作的媽媽於昨日下午4時多，收到機場幼兒園提早請家長接回學生的消息，感到突然。她與兒子花了1個多小時步行出東涌，沿途感受到集會人士的友善對待，沒聽到有人抱怨，現場秩序更是「分分鐘好過新年過關」。

昨日（12日）由民眾發起「警察還眼」的機場集會，多人湧至機場響應，人潮擠滿抵港大堂，下午多班航班取消。接近傍晚時段，網上及現場流傳多條清場消息，令不少人擔憂事態發展。

因11日的尖沙咀衝突中，有女子疑被布袋彈擊中，右眼嚴重受傷，引起民眾發起行動，呼籲於昨日（12日）下午前往機場集會，為傷者申訴。昨日大批市民響應，人潮擠滿抵港大堂。惟現場人多，網絡訊號不穩，傍晚時更流傳各種清場或交通停駛的消息，不少人士選擇於傍晚離開，導致離開機場的交通也非常擠擁。

機場幼兒園位於機場二號客運大樓鄰座的機場世貿中心地下，服務對象為3歲以下的嬰幼兒，一般服務時間為周一至周五的早上8時至傍晚6點，而學生的父親或母親必須在機場或為機場提供服務的公司工作。

何太及兒子。（受訪者提供圖片）

機場幼兒園突然致電家長接學生

於機場禁區工作的何太，其兒子是機場幼兒園全日班的學生，她稱學校一直甚有交帶，颱風襲港時也會提早請家長接回學生。惟昨日下午4時多，她收到學校電話請她前去接走兒子。「去到我有問校長，機管局點解冇預早通知？校長話一直有同機管局聯絡，但對方畀唔到確切資訊佢哋。」她估計，或許是校方掌握不到抵港大堂的情況，有所憂慮而提早請家長接走幼兒。何太約於5時接回兒子，亦知道有媽媽由國泰城步行至學校接走小朋友。

機場多處封路 步行時受友善對待

何太表示，由禁區前往學校時，機場內多個出口已封閉，家長和幼兒也需要繞過一號客運大樓，才能到達學校附近的二號客運大樓，並不能看到一號大樓內集會的情況。

她接過兒子後，經二號客運大樓前往巴士站的通道時，看到已有多人參與集會，但眾人都很有秩序。「間中有人嗌口號、有人提醒我哋兩邊都行到去巴士站，幫手做分流，分分鐘有秩序過新年過關。」她說。

其後，在巴士站有人見到她們手抱BB，已立即請其他集會人士散開讓路，「一路行都冇聽到人抱怨，亦有人關心我哋點解帶住BB，有人送扇畀我哋，見到鏡頭又有人塞口罩畀我哋，有人見到有媽媽對腳損咗，就立即遞膠布畀佢」。

她又指，集會人士看到家長帶着幼兒，都熱心地大叫讓BB和家長先上車，又堅持要他們先上車離開。不過她當時擔心事態發展，希望把車上的座位留給更有需要的人，結果沒有上車。最後，她和兒子步行了1個小時15分鐘，由機場返到東涌市區。「以我所見，一切都好友善、理智同和平。」何太補充說。