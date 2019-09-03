【正確跑姿】不跑直線、亂擺手　田徑教練教你5個方法改善

跑和跳雖然是與生俱來的本能，但如不懂固中技巧，便有機會發生意外和受傷。資深田徑教練潘誌豪指出小孩跑步時常會亂衝亂跑，不會控制手腳。他建議在參加比賽前約3個月開始練習，並建議5個小訓練改善跑姿。 攝影：龔嘉盛

一味向前衝、無方向不按直線跑、亂擺手、平衡力欠佳，潘教指這4項都是小孩跑步時常見的壞習慣。他建議日常練習時除了圍圈跑訓練體能外，亦可安排特定訓練改善動作。

跑步前當然要熱身，除了鬆鬆手拉拉小腿，潘教練建議可特別做髖關節的熱身，因為跑步時不只腿部發力，亦需郁動髖關節來帶動全身。

如家中沒有敏捷梯，亦可用其他道具來排一直線。 以敏捷梯學會跑直線 小孩跑步時大多沒有方向，不按直線跑之餘還亂轉彎，容易撞到別人發生意外。潘教練建議可用「敏捷梯」或依據運動場、公園上的直線練習，讓小孩熟習保持向前跑。 數拍子訓練跑步節奏 小孩跑步時習慣有力便瘋狂向前衝，不懂得維持統一的節奏。潘教練建議用數拍子的方式讓小孩學會控制速度。家長可先在電話下載拍子機程式，然後調較適合的速度（可先從160速開始及調整），讓小孩聽著並跟從拍子跑子。家長亦可陪伴子女一起跑並數拍子，不過數拍子時就不建議從1一直順序數到100，以「1 2 3 4 5 6 7 8、2 2 3 4 5 6 7 8」這循環方式較好。

除了雪糕筒，亦可用羽毛球代替。 練習提腳防跌倒 不論長跑還是短跑，跑步時都應提起大腿，如大腿提起的高度不足，便有機會絆倒及受傷。潘教練建議以小雪糕筒（或以羽毛球代替）練習，先向上提高大腿、跨過雪糕筒、再放下，過程中不可踢倒雪糕筒，以此讓小孩習慣提高大腿的動作。

做弓箭步時前腳的膝蓋不能形成銳角，保持直角便可。 以弓箭步練平衡 未懂協調平衡亦是小孩跑步時經常跌倒的原因，潘教練建議以弓箭步前進來訓練平衡感。大踏步踏向前，站穩後再換後腳踏前，過程中謹記要慢，讓身體熟習左右搖擺的情況和重掌平衡。要注意的是前腳踏前後，膝蓋不應過於向前或形成銳角，避免讓膝蓋承受太多壓力。

坐在地上，雙腿伸直，腰部挺直，只擺動雙手練習。 手擺動練習 除了腿部，手的擺動對跑步亦相當重要。潘教練指小孩跑步時上半身都會出現不少錯誤姿態，例如手臂左右擺、肩膀向上縮、上半身過於向前傾等等。他建議讓小孩坐在地上、伸直雙腳，在下半身不動的情況下只練習擺手，當身體記得正確動作後再練跑。練習上半身時，應留意腰不會左右轉動、腰挺直、只擺動肩關節、手肘不應擺得太後等等。

跑步時的錯誤動作

潘誌豪教練是聖雅各福群會慈善跑大會顧問，日常亦有到學校教導田徑。 其他訓練建議 在與比賽相同的時間練習

例如比賽在早上8時舉行，則安排在早上8時練跑，潘教練指身體在不同時間有不同狀態，而清晨、下午、晚上的天氣情況都不一樣，因此在比賽前最好在相同練習一下，讓身體適應類似的環境因素。 「斬件式」方法訓練體能

潘教練指如能持續鍛練，約三星期體能便可見改善，他建議在比賽前可每星期進行3次運動，每次60至90分鐘，其實4天則讓身體休息。但當小孩體能欠佳時，很容易會因無力或氣喘而放棄，潘教練建議在訓練初期以「斬件式」訓練來取代持續跑，讓小孩快速跑一段路，然後走回原點，再不斷重複，這方法可以給予回氣的時間，小孩不會太辛苦之餘又可維持一定的心跳率。 距離和次數方面，潘教練建議4至6歲小孩每次跑30米、7至9歲跑40至50米、10至12歲跑60米，剛開始時可重複跑5次，適應後再逐漸增加次數。