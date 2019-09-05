免費學4年、出借樂器　音樂基金會讓基層兒童唱出希望　

「撞進了冰山 / 捲上了急灣 / 一秒從未想折返 / 就望到了 / 就能望到了 / 終會踏足這峽灣……」數百名小孩在指揮的帶領下，努力張開嘴巴用稚嫩的聲音合唱，又或拿著管弦樂器奏出美妙的音樂，這時的他們看來極快樂，若不說，或許沒人知他們的現實生活滿是困難和負能量。 常說童年是無憂無慮，但對一班基層家庭小孩來說，安穩和快樂卻是奢侈品，經濟壓力、家庭破碎、受虐……複雜的生活環境在稚子的眉間刻上兩道皺紋。有基金會自2013年為基層兒童提供免費的4年音樂教育，讓音樂成為小孩的避風港、抹去內心的自卑和不安。 攝影：李偉軒、詹郭敏、呂志豪 剪接：呂志豪

音樂兒童基金會由一對姐妹龐秋雁（Annike）和胡龐倩渝（Monique）創立，二人和最小的妹妹都畢業自演藝學院，爸爸亦是演員和導演，祖父過往也是唱戲。但出身自演藝世家並非促使二人成立基金的動力，原因是胡龐倩渝受童年經歷影響。大姐姐Annike表示三姐妹現時感情都十分要好，兒時也會擠在一起剪褲頭幫補家計，但長大後才知Monique當時十分壓抑和自卑，與當童星拍廣告的姐姐、胖嘟嘟深受親友喜愛的妹妹相比，夾在中間的她就像無面男一般怪異，口吃和反叛是被隱形下的副產品。 活潑又受人喜愛的Annike不能理解妹妹的沉默，甚至覺得她的眼淚很奇怪：「見到妹妹係下格床喊淨係覺得佢好怪，仲會用書掉同鬧佢『喊咩喊？嘈喧巴閉！』」後來Monique到了法國留學，在追修音樂路中，她找到可傾訴的樹洞；在單獨與外國人溝通時不再有姐姐搶著為她說話，反而讓她慢慢改掉了口吃的習慣。

對基層小孩來說，快樂和樂器都是奢侈品。 回港後，二人曾在2006年為一間九龍塘小學舉辦課外音樂進修課程，成績非常不錯，到2013年整個音樂班已擴至有四百多個學生。一次兩姐妹在乘飛機看到一套關於委內瑞拉國立青少年管弦樂團系統記錄片，Monique因而想到基層小孩的難處：「那間小學資源較豐富，家長可以投放數千元為子女買優質樂器，但與九龍塘相隔數條的深水埗的基層小孩就因為無錢而學不起音樂，我們要幫助他們。」 坐言起行，基金會於2013年在香港社區組織協會借用場地，雖然地方不寬敞，但老師和學生都毫不介意，走廊、廚房，只要擠得下兩個人的空間就是課室，第一屆36個學生就這樣肩接肩地投進音樂的世界。到今天，基金會發展至有合唱團和樂團，服務地區也擴展至黃大仙、觀塘、九龍城等地區，惠及超過四千個小孩。

委內瑞拉國立青少年管弦樂團系統 （El Sistema）由當地著名音樂教育家阿布雷烏於1975創立，是一個全國推廣音樂教育的公營計畫，期望以音樂教育來防治罪行，計畫因為幫助了不少來自窮苦家庭的青年人、防止他們墮入濫用毒品和犯罪的深淵而聞名國際。整個計畫的最大成就便是令全國有25萬名學童接受音樂教育，而近九成來自地下階層家庭。大部份學童長大及學有所成後，亦願回到貧困地區任教，把計劃傳承下去。

基金會成立初期只有合唱團，招收6至12歲的小孩，指揮羅寶欣（Bobo）表示合唱十分適合初涉獵音樂的小孩：「每種樂器對肢體都有各種要求，例如手指要夠長、口型要配合，但年幼的學生的肌肉發展或許未足以控制樂器。但合唱是適合所有人的音樂形式，聲音就是我們的樂器，發聲是每人基本的權利，我相信無論小孩在甚麼背景長大，也能發出屬於自己的聲音，這對於他的成長是有很重要的作用。」我跟Bobo分享兒時家庭經濟也頗差，也曾因為物資貧乏而自卑、想躲藏起來不願被鎂光燈照到，因此非常害怕獨自站在人前，站在合唱團當中便覺得十分舒適，始能自在地開口詠唱。 Bobo回應指的確部份學生初參加很沉默，她記得一個男生初加入是高小，是很典型的反叛小孩，坐得七歪八扭、練習時隨隨便便、只動眼珠來看人，喊他就只回應單字。「我又不會強逼學生馬上便要投入一起合唱，因為要給予空間，才能讓他慢慢接納及走進這個群體，慢慢潛而默化並歸屬感。後來這男生在大家陪伴和鼓勵下，慢慢建立互信關係後才願意逐漸開口聊天和笑。後來他長大了變了聲，但仍想留在童聲合唱團，大哥哥似的主動照顧年幼同學，大家都會笑稱他是潘Sir。」

+ 7 + 6 + 5

除了每年的大型週年匯演，在節目亦有快閃表演，過往就曾在聖誕節到鴨寮街和文化中心與市民街坊分享喜悅。今年剛完成的週年匯演上，一眾小孩就演唱了多首耳熟能詳的歌曲，例如〈一蚊一斤雞〉、〈發現號〉、〈強〉等等，在9月中舉行的音樂劇〈音Sing童戲 MUSIC stand by me〉亦會演唱明亮的樂曲，Annike指選歌時其實沒有刻意選擇充滿希望意思的歌曲，但會避開負面的歌：「正面的訊息、力量不會一下子就能獲得，但我們不想小孩常在陰暗位糾纏，因此練習時不會以窮來鼓勵他們，表演時也不會強調這些小孩很慘多窮來獲得觀眾支持。基層只是一個環境，但心情不一定要受環境影響，即使活在品流複雜環境，也不要自認為較低等。」