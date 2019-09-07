【中秋節】13個免費中秋賞月好去處　正日六時起可見明月

天文台公佈了2019年的賞月錦囊，滿月將出現在中秋節翌日的中午，而正日最早在晚上六時左右便可以見到月亮的蹤影。天文台更整理出月亮在「上中天」的時刻以方便市民賞月。「上中天」意指是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高，換句話說即是好的賞月時間！不過天文台預料中秋節期間會有驟雨，各位賞月時記得帶備雨具。

天文台2019年中秋節賞月錦囊

未來9天天氣預報

天文台現時預料9月12、13（中秋節正日）及14日皆有驟雨，但歌仔都有唱「天氣不似預期」，期望屆時天公造美，市民齊齊開心賞月。

維多利亞公園（網上圖片） 賞月地點推介—香港區 維多利亞公園 維多利亞公園是香港島最大的公園，佔地約19公頃，中央有大草坪可供市面賞月之用，正日當晚更有綵燈晚會（9月24日 8pm-11pm）如果住近港島的市民，相信維多利亞公園是不錯的賞月地選擇！ 地址：香港島銅鑼灣興發街一號

開放時間：24小時開放

交通：從港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行前往；從港鐵天后站A2出口，左轉由興發街入口進入公園。

數碼港海濱公園（網上圖片） 數碼港海濱公園 位於港島南區的數碼港海濱公園佔地24公頃，在數碼港中心第四座對出有一片面向大海的廣闊草地，近海位置更有噴水池、小徑及涼亭，環境十分清幽，與家人到該處賞月為絕佳之選。 地址：鋼綫灣數碼港道100號

開放時間：每天早上7時至晚上11時

交通：

巴士－30X(中環), 42C(北角),73(赤柱), 107P(紅磡), 970(深水埗)

小巴－10(銅鑼灣), 58(香港仔/西環), 69(太古), 69A(香港仔), 69X(銅鑼灣)

山頂公園（網上圖片） 山頂公園 如果想欣賞到更大更圓的月亮，賞月地點當然是愈高愈好！山頂公園就是最佳的選擇。這個公園有著古老英式的建築風格，包括：維多利亞式涼亭、小山丘和水池，是全港最接近天空的公園，可以俯瞰維港全景，更有一片適合野餐的無敵大草地。 地址：山頂柯士甸山道

開放時間：24小時

交通：乘搭山頂纜車或15號巴士

中山紀念公園（網上圖片） 中山紀念公園 公園由西環三角碼頭改建而成，佔地約4公頃，雖然面積不大，但勝在內有香港少有的大圓形草坪，而且24小時開放。公園草坪中央豎立了孫中山銅像，又有以男拔萃書舍為藍本的遊廊及五權鐘樓，家長們不妨賞月時跟小朋友訴說歷史故事，邊賞月邊學歷史。



地址：西營盤東邊街北

開放時間：24小時

交通：港鐵西營盤站步行約7分鐘

添馬公園（江智騫攝） 添馬公園 毗鄰政府總部嘅添馬公園佔地廣闊，有多片綠油油的大草坪，盡覽維港美景，開放時間又無限制，大家可以賞月賞至盡興才歸家。此處交通十分方便，乘搭港鐵便可直達，相信會去賞月的人會比較多，中秋節當天最好早一點去佔有利位置！ 地址：金鐘夏慤道

開放時間：24小時

交通：

巴士—2, 12A, 12M, 18, 43X, 70M, 111, 260, 301, 302, 305, 307, 307A, 336, 373, 373A, 511, 590A, 601, 601P, 641, 680A, 680P, 681P, 692, 692P, 720, 720A, 720P, 722, 780, 780P, 788, 905, 914, 914X, 934, 935, 948, 948P, 948X, 960, 960S, 961, 968, 962B

小巴—10, 11, 24A, 24M, 31, 56A

啟德郵輪碼頭公園（吳煒豪攝） 九龍區 啟德郵輪碼頭公園 九龍啟德郵輪碼頭的頂層平台，有一個佔地達2萬3千平方米嘅空中花園，環境恬靜舒適，可以觀賞到維港、鯉魚門及觀塘的景色，是一流的賞月地點。但要留意平台公園開放時間是每天上午7時至晚上11時。若果要繼續逗留，可以稍移玉步到地下24小時開放的跑道公園，同樣有大草坪讓你躺著賞月。 地址：九龍啓德承豐道33號啓德郵輪碼頭

交通：專線小巴 86或 5R巴士

西九海濱長廊 （資料圖片） 西九海濱長廊 位於尖沙咀的西九海濱長廊，為公眾提供了一個極為廣闊嘅休閒空間，讓人漫步、野餐、踏單車、欣賞維港美景，小朋友周圍跑跑跳跳都沒問題。長廊也設有草地，同樣是飽覽維港夜景和賞月的好地方。 交通：港鐵東涌線九龍站E4、E5出口 / 西鐵線柯士甸站F出口

佐敦谷公園（網上圖片） 佐敦谷公園 佔地6.3公頃的佐敦谷公園是觀塘區最大的公園，園內有兩大幅草坪，合共佔地近10萬平方呎，而且公園處於山谷地帶，景觀特別開揚，近乎沒有高樓大廈阻擋，不怕會阻擋月光的景色！園內還設有迷宮花園、遙控模型賽車場同兒童遊樂場，可以讓小朋友玩足一日！ 地址：觀塘新清水灣道71號( 近順利消防局及順利紀律部隊宿舍 )

開放時間：每天上午5時至晚上11時

交通：從彩虹出發乘27/29M巴士；從觀塘出發乘23巴士；或由彩虹港鐵站步行約20分鐘。

觀塘海濱花園（網上圖片） 觀塘海濱花園 園內海濱步道全長約一公里，沿海濱一路有草地覆蓋，可以野餐或安坐賞月。公園景觀不但可以近距離欣賞東九龍新地標 ── 啟德郵輪碼頭和跑道公園，更可遠眺港島東的璀璨夜景，飽覽維多利亞港和鯉魚門的風光。 地址：觀塘海濱道80號

開放時間：24小時

交通：從牛頭角港鐵站步行約15分鐘

香港回歸紀念塔（網上圖片） 新界區

大埔海濱公園 佔地22公頃的大埔海濱公園設有多個主題花園，環境優美，晚上沿著1,200米的海濱長廊邊散步邊賞月，再登上香港回歸紀念塔，更可俯瞰吐露港夜景。



地址：新界大埔大發街

開放時間：24小時

交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S；或乘搭港鐵接駁巴士K17。

元朗公園（網上圖片） 元朗公園 元朗公園依山而建，設計盡量保留原有的地形和樹木，並且廣植花木，景色優美宜人公園有面積相當大的草坪，四周景觀開揚。相比起馬路一方的草地，百鳥塔後方的草地更寧靜優美。 地址：元朗公園北路1號

開放時間：24小時

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香港單車館公園（網上圖片） 香港單車館公園 香港單車館公園離坑口站只要5至10分鐘路程。整個公園佔地 5.3 公頃，中央有片接近一個標準足球場大的草地，讓小朋友在場內任意奔跑。草地在單車館前，內有洗手間及浴室等設施，而且公園遊樂場附近設有洗手位，飲水機和 10多項康體設施，適合一家大小來賞月野餐。 地址：將軍澳寶康路105-107號

開放時間：中央草坪、兒童遊樂場(24小時開放)

交通：港鐵坑口站步行約5-10分鐘