7歲童看新聞後害怕紅色物件　心理學家教6式應對｜香港紅十字會

近日社會事件不斷，相信很多成年人都覺得情緒受到影響，可能會感到憤怒、沉重，甚至食慾改變或失眠。其實，兒童亦有可能受社會事件影響而產生情緒反應。香港紅十字會因應社會情況開設的心理支援熱線，曾接獲家長來電求助，指其七歲兒子疑受社會事件影響，忽然對紅色物件感到莫明恐懼，又多晚發惡夢。

（香港紅十字會提供圖片） 七歲童觀看新聞後 見紅色物件即懼怕 上述個案的家長十分擔心兒子的情況，預約並帶同兒子接受本會的心理支援服務。在面談的過程中，臨床心理學家利用玩偶與孩子傾談，得知他在新聞片段中見到數位血流披面的人士，之後多次夢見有人受傷和流血，而且看見紅色物件時即感到害怕。 在孩子腦海中，流血畫面、恐懼的感覺與紅色物件產生了關聯，於是心理學家與他商討下次面對類似畫面時，可以選擇不再觀看，或將感受告訴身邊信任的人，以保護自己及增添安全感，並教導孩子運用呼吸練習來放鬆心情。接受心理支援服務後，孩子的情緒反應逐步緩和，情況得以改善。

經歷不尋常事件後的尋常反應

其實，不論是災難、意外或近日的社會衝突，都屬於危急事故，往往突如其來，對大眾的心靈有所影響，或會出現不同的壓力反應，例如親身經歷危急事故或觀看相關影像後，可能會感到精神緊張、腦海中一直重覆思考有關事件、浮現衝突及傷者畫面、感到憤怒或沉重無力、食慾改變、失眠、失去動力等。對大部份人來說，壓力反應會隨時間漸漸減弱，這亦稱為「經歷不尋常事件後的尋常反應」。

對兒童而言，他們可能會感到驚慌、難過和困惑。幼童未必能清晰表達情緒，家長可留意他們的飲食和生活習慣、是否對特定物件或影像有強烈反應、睡眠情況、語言或能力的倒退行為等。七、八歲以上的兒童則可能會重覆講述事件、改變日常活動、減少或退出社交接觸、出現睡眠和飲食問題等。此外，孩子亦有機會於遊戲、角色扮演或繪畫時重演所遇見的情景。以上的反應在剛經歷事故後都是常見的反應。

（AC Photo） 應對六式供參考 注重聆聽與支持 若家長觀察到孩子有以上表現，可以用以下方式支援孩子： 1.抱持耐心，明白孩子在短時間內有這些反應是正常的 2.和孩子討論其感受。幼童在輕鬆的氣氛下較易講出感受，家長可借助玩具公仔與他們傾談，例如說「你好呀，我是小紅，上星期我在校巴上見到路上有人打架，令我很害怕。你呢？最近好嗎？」；若孩子於遊戲、角色扮演或繪畫時重演所遇見的情景，家長亦可善用這些機會，融入活動當中，與孩子傾談其感受。 3.給予希望，並讓孩子知道他們有這些感受或反應是正常的，例如說「我知道最近發生了很多事，你覺得害怕是正常的。」 4.讓孩子知道他們得到你的接納和支持，及在有需要時可找誰傾訴 5.避免比較，即使年齡相近，每個人的反應都是不一樣的 6.如有需要，可容許孩子暫時改變日常生活習慣（例如暫時陪伴入睡），然後慢慢恢復正常安排。

（香港紅十字會提供圖片） 作為照顧者，家長自身的身心健康亦非常重要。如因近期社會事件受到困擾，可減少查閱有關消息；多和身邊人傾訴；盡可能保持日常規律及定時作息。 然而，無論是成人或兒童，若心理反應持續數星期、反應強烈、嚴重影響日常生活，或出現傷害自己或他人的想法，應立即向專業人士，如醫生、社工及心理學家等求助。 香港紅十字會提供心理支援服務「Shall We Talk」，以協助任何受影響人士。服務以救助有需要人士為首要考慮，不因其背景或政治立場影響，所有服務使用者的個人資料均會保密。