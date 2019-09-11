【親子教養】太長氣被仔女嫌煩　森美：分享一句話好過講長篇道理

當子女日漸成長，早已不是懷內可被「搓圓按扁」的小麵糰，他們會有自己的思想和主見，父母已不能用威嚴令小朋友服從，想要維持良好親子關係，又希望孩子聽從自己的意見，當中的技巧並不容易。
森美的2名子女已踏入青春期，他形容子女亦是相當有主見，平日他愛說道理也不免被他們說成囉唆。今次森美接受了做7天「環保L」的挑戰，還要把環保意識帶到家中，到底他與子女溝通有什麼秘訣呢？
攝影：龔嘉盛、部分由機構提供
森美2名子女都已升讀中學。
森美的子女已升上中學，他坦言父母都想和孩子成為朋友，但實際上是很難，「佢哋會覺得同阿爸、阿媽做朋友，係一件窩囊事」。他分享早前和家人去旅行，打算和大仔像朋友般聊聊天，便問他有什麼好電影，誰知兒子淡淡地回答他：「冇」，碰了一鼻子灰。
知識日新月異，孩子學到的東西總比我們更新、更前，不過森美認為在人生的體會和實踐上，還是父母較勝一籌。當孩子作出判斷時，森美會嘗試用道理去說服子女，雖然有時會被嫌「煩」，但他認為如此更能鼓勵他們自發去完成事情。「例如你叫佢哋讀書，未必會立即做。但向佢哋解釋讀書嘅好處，用同理心出發，佢哋反而可能自發去做。」森美說。
森美參與綠色和平的真人騷拍攝，儲起一星期來自超市的塑膠包裝，才發現平時產生的垃圾原來如此多。（機構提供圖片）
試做7天「環保L」 早年轉用玻璃樽
「唔知由幾時開始，好似包裝愈多，就感覺愈矜貴。其實愈方便嘅嘢，代價愈大，只不過唔係現眼報。」早前，森美參與了「綠色和平」籌劃的「超市收塑大作戰」，試做7日「環保L」。他發現原來很多以為可回收的塑膠並非每一種也能回收，「例如一個膠樽分開樽蓋、樽身和招紙去回收，但7種類型的塑膠之中，只有2種可在香港回收」。他指，要直接告訴小朋友不使用塑膠，他們會覺得很麻煩，但如果向他們解釋環保的好處，孩子會更願意做。
森美坦言，小時候給仔女買零食，甚少留意包裝是否過量，但近年個人的環保意識提高，也不想子女吃多糖和油炸的食物，多自製健康的蔬果小食給他們。而很早時，他們已全家使用玻璃瓶，對自己的身體和環境也更健康。
在家中和孩子講「環保」、談時政會否太嚴肅？森美笑指，平日和子女談的話題比「環保」更嚴肅，不時論及國際事時、社會事件，交流大家的看法。他認為父母是孩子的第一個老師，因此需要帶正確的信息和道德觀回家。「不要說小孩，有時大人做『環保L』都會俾人笑。」森美說：「我哋以前見人自製酵素清潔，都笑過人。所以要支持小朋友獨立思考，認為係啱嘅事，就堅持落去。」
一句「擔心」可能比講道理更好。
放下「啱晒」包袱 用秘技作溝通
作為一位「資深」家長，森美當然明白有時孩子會有「硬頸」的一面。「例如你叫佢哋唔好去夜街，話危險，但其實佢哋唔理解有咩危險。」他說自己也曾年輕過，明白年青人在某些時候會堅持己見，這時他就會使出溝通的「秘技」，跟子女說：「我唔畀你去，係因為我擔心你呀嘛，我唔知你喺外面有咩危險嘛。」讓孩子更能理解父母的感受，有時會比講道理更易「入耳」。
森美指大仔愛看書、愛研究不同的事物，中一的時候英文已經超越自己。「其實父母去到一個階段，要放低自己係啱晒嘅諗法，保持理性同尊重，好多嘢同小朋友都有得傾。」他說舊時和爸爸就着一個理論可以爭執一個小時，到了現在父親都多聽了自己的意見。「其實好多事都係小朋友教返我哋，好似節約用水、出門熄燈，都係佢哋教返我哋。」他說，父母只要說一句「你個方法幾好喎」、跟從一下子女的做法，他們已能感受到父母的尊重。