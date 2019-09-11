【親子教養】太長氣被仔女嫌煩　森美：分享一句話好過講長篇道理

當子女日漸成長，早已不是懷內可被「搓圓按扁」的小麵糰，他們會有自己的思想和主見，父母已不能用威嚴令小朋友服從，想要維持良好親子關係，又希望孩子聽從自己的意見，當中的技巧並不容易。 森美的2名子女已踏入青春期，他形容子女亦是相當有主見，平日他愛說道理也不免被他們說成囉唆。今次森美接受了做7天「環保L」的挑戰，還要把環保意識帶到家中，到底他與子女溝通有什麼秘訣呢？ 攝影：龔嘉盛、部分由機構提供

森美2名子女都已升讀中學。 森美的子女已升上中學，他坦言父母都想和孩子成為朋友，但實際上是很難，「佢哋會覺得同阿爸、阿媽做朋友，係一件窩囊事」。他分享早前和家人去旅行，打算和大仔像朋友般聊聊天，便問他有什麼好電影，誰知兒子淡淡地回答他：「冇」，碰了一鼻子灰。 知識日新月異，孩子學到的東西總比我們更新、更前，不過森美認為在人生的體會和實踐上，還是父母較勝一籌。當孩子作出判斷時，森美會嘗試用道理去說服子女，雖然有時會被嫌「煩」，但他認為如此更能鼓勵他們自發去完成事情。「例如你叫佢哋讀書，未必會立即做。但向佢哋解釋讀書嘅好處，用同理心出發，佢哋反而可能自發去做。」森美說。

森美參與綠色和平的真人騷拍攝，儲起一星期來自超市的塑膠包裝，才發現平時產生的垃圾原來如此多。（機構提供圖片） 試做7天「環保L」 早年轉用玻璃樽 「唔知由幾時開始，好似包裝愈多，就感覺愈矜貴。其實愈方便嘅嘢，代價愈大，只不過唔係現眼報。」早前，森美參與了「綠色和平」籌劃的「超市收塑大作戰」，試做7日「環保L」。他發現原來很多以為可回收的塑膠並非每一種也能回收，「例如一個膠樽分開樽蓋、樽身和招紙去回收，但7種類型的塑膠之中，只有2種可在香港回收」。他指，要直接告訴小朋友不使用塑膠，他們會覺得很麻煩，但如果向他們解釋環保的好處，孩子會更願意做。 森美坦言，小時候給仔女買零食，甚少留意包裝是否過量，但近年個人的環保意識提高，也不想子女吃多糖和油炸的食物，多自製健康的蔬果小食給他們。而很早時，他們已全家使用玻璃瓶，對自己的身體和環境也更健康。 在家中和孩子講「環保」、談時政會否太嚴肅？森美笑指，平日和子女談的話題比「環保」更嚴肅，不時論及國際事時、社會事件，交流大家的看法。他認為父母是孩子的第一個老師，因此需要帶正確的信息和道德觀回家。「不要說小孩，有時大人做『環保L』都會俾人笑。」森美說：「我哋以前見人自製酵素清潔，都笑過人。所以要支持小朋友獨立思考，認為係啱嘅事，就堅持落去。」