【萬聖節2019】課室變身恐怖鬼屋　全校師生扮嘩鬼玩轉英文日

一年一度的萬聖節，不少幼稚園、小學都會趁這天舉行派對，有小學就在昨天的萬聖節正日，以英文科為主題舉辦活動，全校師生變身成嘩鬼，課室更佈置成恐怖的鬼屋，不過全日的焦點活動，必定是校方找來一架雪糕車入校園，向全校師生派雪糕，一班小嘩鬼以驚嚇的打扮，吃著雪糕，樣子趣怪可愛。 攝影：龔嘉盛

萬聖節這天，記者來到這間恐怖的鬼屋，內裏漆黑一片，牆上布滿蜘蛛網，突然有兩隻打扮恐怖的鬼跳出來嚇人，令現場嘩聲四起。這裏並不是某主題公園的萬聖節活動，而是一間小學的課室，這是位於將軍澳的順德聯誼總會梁潔華小學，自2005年起，在每年的萬聖節正日都會舉辦以Halloween為主題的英文活動日，也是學生最期待的一天，而家長為了這天活動也相當忙碌，他們都會費盡心思為子女悉心打扮，由衣著到化妝都一手包辦。

校長：希望學生在開心環境下學習英文

記者採訪當天，就有男生以Joker的造型出現，亦有女生打扮成黑魔后，除了學生悉心打扮，老師也不例外，他們也變身成不同的嘩鬼造型，跟學生打成一一片。當日在學校地下的禮堂，會有不同的萬聖節小遊戲、手工等讓學生參與，而在3樓的課室，更有由3位外藉英文老師負責布置的恐怖鬼屋，老師Daniel表示他們花了幾天時間，每天花1-2小時布置這間鬼屋，部分材料是沿用去年的，而3位老師更悉心打扮成不同造型，匿藏在鬼屋內，不少學生也被他們嚇至大叫。

校長尹少琴表示，學校每年也會舉辦多次的英文活動日，包括萬聖節及12月的English Day，目的是希望學生在開心的環境下學習英文。「透過這些有趣的活動，例如西方的節日，學生在玩之中可以學到不同的英文生字，例如萬聖節，很多英文生字平日也不會學到，趁著這個活動，我們會有很多小遊戲，他們可以藉此學到，這都不是書本能學到的。」

英文老師花個多月時間籌備

活動當天上午會照常上中、英、數及常識的課堂，在午飯前一堂至放學前屬於活動課，學生會按不同年級分別進行有關的主題活動，下午更有雪糕車進入校園，逐一為學生派發雪糕，這亦是學生全日最期待的環節。

尹校長指萬聖節活動由英文科老師及3位外藉老師負責，也有家長義工協助，「老師由9月開會計劃整個活動，到10月落手籌備、設計遊戲及佈置等，都花了不少功夫，為的是希望學生能夠投入其中，我相信學生愛學校、喜歡上學，也會更認真學習。」尹校長強調希望學生能夠做到玩時投入去玩，該認真學習時就要認真。

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這個活動舉辦超過十年，但過去曾因為與測驗時間撞期而取消，尹校長表示往年學校是兩測兩考，去年開始改為三考，「我們改變測考次數前，都有向家長諮詢，有家長擔心減少一次測考，變相令考試範圍增加，讀得更辛苦，但我們會作出調適，其實三考對於老師學生也有好處，不用追趕進度，令學生的學習更穩固，除了考試，平日也會有評估。自從改為3考之後，第一次考試會在11月進行，萬聖節活動可以如期舉行。」