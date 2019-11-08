嫁到外國必然幸福美滿？德國單親孩子數以萬計｜德國紅蕃媽媽

在這裡分享德國親子紀事，大家或許會頗為艷羡德國童話般的生活。然而，王子和公主在德國，是否真的可以最後在一起，開心幸福生活到永遠呢？ 德國離婚率是超高，據統計，2018年每十對夫婦就有三對離婚。不過，這個統計並不包括許多沒有正式辦理結婚手續的同居夫婦，同居在德國很普遍，許多同居幾十年兒孫滿堂都沒有去結婚的大有人在。所以我不想刻意去用統計數字去評論。就以兩名兒子同學圈子分享一下，讓大家貼地理解德國離婚有幾普遍。

大兒子班裡有二十二人，有八名同學是來自單親或拼組家庭的( Patchwork family)，第九名也在蘊釀中。小兒子在幼稚園，一班二十五人也有好幾位，令我深刻的是，有些孩子，還未懂得叫爸爸，甚至母親仍在懷孕就跟丈夫分開了。跟長輩閒談，偶爾也會聽說他們朋友圈子裡的某某孩子離婚了，老人家說著家事都表現得很平和，不會因孩子要離婚而呼天搶地。可想而知，離婚在社會已平常得大家都能淡然面對。

成年人不能解決的問題，就簽紙離婚了事，遺下的卻是可憐的孩子們。在德國，在單親家庭長大的孩子有數以十萬計，除了要承受父母分離的傷痛，還要跟媽媽過著苦日子，生活足襟見肘。為此，政府有許多政策和社區慈善組織，盡力協助孩子，讓這些單親家庭孩子擁有一個具有尊嚴的成長過程。

大兒子在二年級的時候，一天班裡來了一位插班生菲立，他跟大兒子很快成為好朋友。因為菲立的祖父母住在吾家附近，不久我就跟他們熟稔起來，知道他們的女兒最近離婚，帶著四個孩子過活，最小的那一位才一歲多。原本他們的父親是電腦軟件公司老闆，生活富裕，讓這位媽媽婚後十多年都沒有再工作，專心做全職媽媽照顧四名孩子。結果十多年後丈夫跟她的好友搭上，決絕離婚，更拒絕付任何贍養費，甚至孩子醫療保險的診金都拒付。如是者糾纏了超過一年，這位心碎單親媽媽獨力支撐整頭家，照護四名孩子。我和班裡幾位媽媽有了默契，大家靜靜伸出援手，陪她一起走過這段艱難的苦路。最近見她終於安頓下來，更申請到一些社區慈善組織資助，為孩子們送上樂器和繳付音樂學校的費用，讓孩子可以跟其他孩子一樣喜歡音樂，就可以無負擔的去學音樂。認識她年來，終於看見她寬泰的笑容，正式展開新生活。

這類個案其實有許多，我認識的不止有這個。這類男士通常拒絕付上一分一毫贍養費，或想盡辦法資產轉移剋扣贍養費。有見及此，聯邦政府把有關贍養費法例每隔幾年就配合時宜地作出修改，務求令孩子生活得到保障。最新的修例就是由政府先支付贍養費，然後由具有龐大財力、人力和權力的政府向這幫男士追討。

我相信，單親母親在世界任何一個角落都有，能夠遇上，相識，也算是緣份。若大家認識了，或許可以騰出一點同理心，在能力範圍內照顧一下。能夠在他人的黑暗世界替人點上一點燭光，讓他們看到一點光明和希望，也就功德無量。

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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