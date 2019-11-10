【親子教養】家長陪孩子做功課　應守的五大禁忌｜博士媽媽

最近是學校考試及測驗高峰期，不少廿四孝家長陪太子公主讀書，每天努力為孩子檢查功課及陪同子女溫習。不過，家長本以為窩心的舉動，有時卻因過份緊張而弄巧成拙，反成為子女的壓力。家長陪孩子做溫習時，應注意五大禁忌。

（一）忌雞蛋裏挑骨頭

家長陪子女做功課的原意，是希望了解他們的學習進度，協助他們培養出良好的學習態度，家長切忌以完美主義姿態逐字逐句檢查孩子功課，千萬別讓孩子感到多了一個糾察，特別是孩子在做功課的中途，中途加意見插嘴指指點點，這不但令孩子連在家也無喘息空間，也會影響孩子自行完成習作的學習機會，家長應有耐性地陪同便已足夠。

（二）忌變人肉字典

小朋友做功課過程中，有部份題目不懂得做是很正常的事，當孩子主動向家長發問時，大人不要趕急做人肉字典，立即將答案告知，這只會令孩子在學習上過份依賴成年人，亦失卻求真精神。家長可引導孩子嘗試自行找出答案，協助他們培養自行尋找答案的解難能力。

（三）忌發脾氣

我們要承認不是每一個家長都適合當老師，也不是每一個家長都可以是子女的補習老師，尤其是耐性較低的家長，若你選擇陪同子女做功課，就切忌發脾氣，或嫌子女填充填得慢、抄生字太慢而發牢騷，這只會增加孩子做功課的壓力及帶來陰影。

（四）忌代搶做功課

小朋友做功課過程，或會勾起部份家長兒時回憶，有些家長甚至忍不住手希望幫子女做功課，希望拿得更佳成績。這是陪孩子做功課的大忌，因為做功課是讓孩子吸收知識的方法之一，而不是讓家長學習，故家長即使在陪子女做功課過程中發現有不完美之處，也應予接受，好讓孩子自行發現及改正，從中學習及加深記憶。

（五）忌分心及打擾

家長行為是孩子一面鏡子，往往成為子女的模仿對象。若當孩子溫習、做功課過程中，家長在旁不斷分心打擾，一時玩手機、打遊戲，又或開著電視看，又或在中途叫孩子飲湯食生果等，這只會影響孩子培養應有的學習態度，既令孩子無法專心完成功課，也是成年人壞榜樣的示範，小朋友將來也會有樣學樣，甚至無法專注完成應做的事情。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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