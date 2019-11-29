【親子好去處】主打歷奇體驗農莊3歲可玩　最平30元玩足全日

秋高氣爽，很想帶小朋友到戶外走走？普通親子農莊活動已經玩厭了的話，不如帶小朋友來這個以歷奇訓練為主打的親子農莊，3歲以上就可玩。即使來到後，小朋友感到害怕而不敢遊玩，只需付30元便可以暢玩充氣彈床、滑梯和兒童攀架5小時，不怕空手而回！ 攝影：龔嘉盛

一般農莊都是讓小朋友體驗農務和親親小動物，而位於上水的葡萄園野外農莊則是以歷奇體驗為主打，在農莊內設置了不同難度的歷奇設施。負責人之一Sandy指，歷奇設施分為上層和下層2種難度，雖然3歲以上就玩得，但她亦表示見過不少小朋友「由門口入嚟就開始喊」，需要時間習慣，並在父母半推半就下嘗試踏出第一步。「不過，佢哋跨出咗呢個心理關口，好快就唔驚。」Sandy說。

每項歷奇設施，玩家都需要穿上安全帶和戴上頭盔，以保障安全。設施包括有繩網橋、盪盪木、七色彩輪、木橋、車軚陣，3歲便可以玩刺激的飛索，4歲起可以選擇更高難度的「信心飛躍」、「信心橋」、「五彩吊橋」、「馬騮繩」和「功夫繩」。教練比例1對3位小朋友，每項項目也有專業教練帶領。

農莊的創辦機構有多年培訓小朋友的經驗，歷奇探索可以訓練小朋友的大、小肌肉、平衡力和專注力，也能讓小朋友從小學習積極和勇敢面對逆境，提升自信心。

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不過，也有小朋友到陌生環境感到害怕，又或者需要很多時間暖身，農莊也有一些BB級設施和充氣彈床及滑梯，只要30元可以暢玩5小時，爸爸媽媽不用怕山長水遠到上水農莊，卻什麼都沒有玩到。

而且，農莊提供燒烤的場地，一家大小也可以到場一邊BBQ一邊遊玩，還可以一家人玩泡泡足球，享受天倫之樂。

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農莊不時有團體預約，家長出發前宜先查詢是否開放。

葡萄園野外農莊

地址：上水金錢169號

Whatsapp：5668 9066