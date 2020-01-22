台名模林可彤產後11天回復平坦小腹　原來全靠坐月期間做一套動作

辣模林可彤產後迅速恢復窈窕身材的模樣讓許多媽媽們羨慕不已，其實她剛生產完就跟大家一樣仍有著5個月大的肚子，但她在坐月期間只靠幾個簡單動作，就快速恢復平坦小腹！快來看看她產後瘦身都做了些什麼吧！

林可彤產後11天已無肚腩，讓不少網友大呼「不科學」（點圖放大看產前產後對比）↓↓↓

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坐月也要做運動

文：林可彤

產後第6天！是的，我開始運動了耶！聽起來好像不可思議，但其實就只是一些輕鬆的伸展和尋找核心力量的動作，我在生完小孩回到病房的那晚就開始不停的做收腹的練習，因為實在是被生完還有 5 個月大的那攤肚子給嚇到（真的！那只能用一攤來形容）。

我還記得生產那齣人生截至目前最精采的戲一結束，我還躺在冰涼生產檯上的同時，摸了摸肚子感覺挺平的啊！結果當我移動下床才發現，那9 個月來被越撐越緊的肚皮，瞬間垮了下來，鬆鬆軟軟的一攤在我的肚腩上，我不敢置信地撫著肚皮天旋地轉，然後也才發現我想要怎麼用力地收緊小腹，小腹都聞風不動！

帶著不動如山的肉彈小腹回到病房的那晚，我翻開了產婦的衛教手冊，我人生第 1 次想認真看類似說明書的東西，裡面清楚的指出可用腹式呼吸找回腹部的肌力，也非常建議大家下床多走動可以幫助身體復原，所以真的真的！

坐月子就可以做運動，只要不負重、不過份下蹲、不跑不跳，依照自己身體恢復的程度，做伸展、收腹練習，甚至以雙腳踏併的方式找回身體的元氣，以一些平衡的動作訓練核心找回懷孕前身體的重心，都是對身體恢復很有幫助的簡單練習，所以真心推薦，月子期間除了好好睡覺休息，好好運動也是很重要的一件事情喔！

【躺姿點地收腹月子操】極速修身全靠坐月做以下動作（點圖看詳細教學）↓↓↓

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【本文節錄自尖端出版《林可彤的媽咪完全手冊》，獲「嬰兒與母親」授權轉載。】