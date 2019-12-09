參觀紙包飲品盒回收廠　26億個紙盒去哪兒？｜失敗媽媽之日常

香港每年棄置的紙包盒多達26億個，然而過去大家熟悉的三色回收桶也是不收紙包飲品盒的，因此大部份香港人對紙包盒回收也很陌生。 【圖片由失敗媽媽提供】

最近，終於有了有心人在香港開紙包飲品盒回收漿廠，更多了不少渠道可以回收紙包盒。

陳皮有幸一睹其永續經濟理念的廠房，了解到整個廠房的運作，真實地將回收的紙盒打成紙漿，可以出口到外地的工廠，製成紙箱等產品，讓有用的紙材料可以再生。工廠的上層還有維他奶贊助的教育中心，非常仔細的讓公眾了解到整個紙包盒製造業的成份、流程、回收後的工序內容，展板的互動性也很強，而且這樣近距離地觀察到大量大家過去以為的「垃圾」倒入這些大型機器後，竟然可以變為漂亮堅固的環保長櫈、再造廁紙、彩樂板箱、鋁粉等，也非常震撼，而中心的設計亦適合中小學生團體去申請參觀。（編按：教育中心適合5歲以上人士，而參觀工廠者必須為8歲或以上。團體申請上限30人，1小時參觀廠房及教育中心收費$900，1.5小時參觀連造紙工作坊收費$2,400，詳情按此）

除了源頭減廢，陳皮媽媽特意希望籍此文讓不知道可以回收的你，如果日常生活有用到紙杯、紙包飲品盒、食物類紙盒如盒裝粟米、牛奶盒等，都一起加入回收！也讓知道可以回收的你告訴不知道的人響應。香港每天60幾噸紙包飲品盒，如果Mil Mil 24小時運作可處理20噸，但現在每天只收到1噸左右的回收飲品盒，只佔每天紙包盒使用量一個非常少的百份比，暫時回收廠的產能只發揮1成而已。



世界氣象組織 (WMO) 周二在馬德里舉行的聯合國年度氣候峰會發表報告，本年至今的全球氣溫已比前工業時代，即 1850–1900 年的平均值高 1.1°C，並已肯定本年是最熱年三甲之內，更可能是非厄爾尼諾影響的最熱年。WMO 亦指 2010–2019 極有機會是史上最熱的十年。綠色經濟在香港的發展還是非常難走的一條路，希望市民能共同努力，參與這場綠色革命並不是基於我們有善心，而是這是我們必須要迫切負起的責任。



此處有全港紙包飲品盒回收地圖 ，大家可以一起參與，提高回收量，令Mil Mil可以發揮潛能，創造循環經濟：bit.ly/MilMillMap



Mil Mil現正也推廣他們自家生產的再造紙巾，已取得FSC認證，品質有保證，希望大家坐言起行，一起實踐環保。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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