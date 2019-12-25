劇團將肢體劇場帶入小學　老師：以身體演繹感受認識自己

沒有音響燈光，沒有道具，沒有華麗服飾，基本上只靠肢體動作，綠葉劇團的一眾演員怎樣帶給觀眾各種訊息，並得到熱烈的掌聲？藝術活動又能給小朋友帶來甚麼？ 早前綠葉劇團在聖士提反書院附屬小學表演了肢體劇場《孤兒》，同學們都投入當中，覺得肢體劇場比傳統舞台劇更有趣，並能「透過事情講道理，不只是聽老師（講課）」。 攝影：歐嘉樂

在舞台下一處以黑膠帶圍着的小小四方框中，三位身穿簡單衣服的演員在同學們的圍繞下，扭動着他們的肢體，扮成各種角色和物品，沒有音響燈光，沒有道具，沒有華麗服飾，只有肢體動作、豐富對白和簡單的小型樂器伴奏，劇團成員卻成功和同學們打成一片，得到熱烈的掌聲。

在星期三一個平常的下午，綠葉劇團的一眾成員受香港藝術發展局的邀請，到達位於赤柱的聖士提反書院附屬小學，向一眾小五學生表演《孤兒》肢體劇場，為學生們帶來一個不平常的下午。

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帶領小朋友理性反思何謂「真相」 明辨是非

《孤兒》取材自「下宮之難」的著名歷史故事，講述了春秋戰國時期貴族趙氏慘遭奸臣陷害而滅門，趙氏孤兒因為多個人物的犠牲而終得倖存，長大後為家族復仇的故事。

這個家傳戶曉的故事有多種不同的版本，部分版本中更有衝突的部分，引發我們對歷史真實性的思考。例如，最廣為人知的是京劇《趙氏孤兒》，程嬰忍痛犠牲親生兒子，用以冒充並拯救趙氏孤兒，但《史記．趙世家》卻記載程嬰用別家嬰兒拯救趙氏孤兒，《左傳》記載的版本更說趙家滅門血案只因叔父和侄媳私通，書寫出截然不同的歷史。

「時至現在，我們還能找到真相嗎？真相重要嗎？」劇團助理導演孫志鴻（阿根）這樣說，點出《孤兒》希望帶出的主題訊息：何謂真相？

劇團在演前互動環節及遊戲中不斷強調是非、真假等，告訴同學在觀看接下來的演出時，需要時常作出理性思考，明辨是非；又在演出後總結主題思想，讓同學反思歷史故事的真假問題。

集中觀察身體 學生體會正面思想

有人可能覺得這樣純粹的肢體演出可能令觀眾難以理解作品，但阿根卻認為我們不一定用語言表達訊息，反而，這類的肢體劇場讓觀眾更加集中觀察身體，得到更深刻的感受。

「古代時，人們會在懲罰一個人時使用宮刑，如果放在現代，你們覺得怎樣？」演員在演出後的反思活動中如此發問，同學們聽罷，立刻紛紛搖頭，對此做法不以為然。

演出時，一位演員曾經大力地掌摑另一位演員，十分逼真。一位學生在被問及想對演員說甚麼時，激動地說：「（希望那位演員）不要真的『妗』（掌摑）人！」其餘同學亦紛紛表示贊同。

從學生們的回應中，可以看到演員苦心營造的正面思想，如鼓勵正直及善良等，已經潛移默化地被小朋友吸收。

此外，同學們認為是次肢體劇場比傳統舞台劇更有趣，比純粹看文字好，可以學到歷史知識、看到武術及學會很多笑話，有同學亦指出這類藝術活動是「透過事情講道理，不只是聽老師（講課）」。

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藝術價值不能被量化

帶領活動的曹敏兒老師認為香港「好多人因為憂柴憂米而放棄藝術」，綠葉劇團總監黃俊達（阿達）亦同意曹老師的看法：「冇錢，冇得食飯，仲講咩藝術？」，事實上，阿達亦有從事其它工作，以賺取生活開支。不過，阿達認為賺錢不是絕對的，重要的是「要讓下一代有不同的方向和選擇」。

阿達認為我們可以透過創作和看藝術品反思生命，「當一個地方開始發達，人會開始思考生存的意義，這是哲學的層面，而藝術與哲學的層面掛勾」，言下之意，即藝術可以令我們反思生命的意義。

而曹老師亦覺得藝術的價值不能被量化，藝術會影響到小朋友的一生。例如，小朋友可透過舞蹈和戲劇認識自己，藝術接觸和修養亦會令小朋友在長大後會「看到更多perspective（角度）」。

曹老師又認為現代的學生不太認識自己，覺得「小學很少用舞蹈戲劇認識自己」，而是次劇場可讓學生「用身體感受動作」及認識到「身體可以用作表達的媒介」，而不只是「靠寫日記和看書」來認識自己。

對新一代小朋友的建議：感受、思考，然後學懂關心

被問及希望藝術活動能帶給年輕一輩甚麼訊息，阿達明言他沒有一種特別想灌輸的訊息，但希望能為小朋友帶出思考的重要性，覺得小朋友應「保持自主性及單純的心，表達自己最真實的感覺」，就像這次演出般，劇團不斷鼓勵同學作出理性思考，讓同學明白「做錯事要承擔」這個主題。

此外，阿達認為我們不應作「藝術學習」這些帶目的性的事情，而是覺得我們應該對人生要有更多的感受，接着學會表達這種感受，最後才會懂得關心身邊的人及環境。

綠葉劇團《孤兒》是「第3屆賽馬會藝壇新勢力」的其中一個學校專場活動，是由香港藝術發展局主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助。