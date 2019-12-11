素食家庭歲半男童死於營養不良　營養師：不鼓勵嬰幼兒只食素

約兩個月前，美國佛羅里達州一個素食家庭的男童因營養不良而死亡，男童父母被控疏忽照顧兒童及誤殺。或許大家一直都對「素食是否能讓小朋友有足夠營養」這個問題有疑惑，營養師吳耀芬（Kathy）表示不鼓勵嬰幼兒或兒童只食素，或有機會令兒童營養不足，出現發育遲緩的問題。

均衡素食是怎樣的？（silviarita/Pixabay）

據美國《華盛頓郵報》報道，今年九月底，美國佛羅里達州一個十八個月大的男童因營養不良而死亡，男童死時只有約7.71公斤重，體重遠低於同齡兒童。男童父母隨後被控疏忽照顧兒童及誤殺罪，並於12月9日接受審訊。

驗屍報告顯示，男童死於營養不良而引起的併發症，包括脱水、肝病及手腳水腫。男童的35歲母親Sheila O’Leary形容兒子的死亡是一個「悲劇」（Tragic），她說男童在過去的六個月以來一直受疾病問題困擾，並正在長牙，所以在進食時出現困難。

該素食家庭一向只吃蔬果，如芒果、香蕉、牛油果、紅毛丹等，並以母乳輔助男童的日常飲食。

該名男童於家中出生，生前從未見過醫生，死亡當天，母親曾發現他呼吸微弱，但並沒有求助，依然繼鑟睡覺，後來救護車在接報時到達，已發現男童死亡。

他們還育有兩名分別是三歲及五歲的孩子，營養嚴重不足，體重比同齡兒童為低，目前已被送離家庭，並送到政府機構照顧。

營養師：不鼓勵嬰幼兒童茹素

以上幼兒因缺乏營養而死的事件雖屬少見，但卻令人對素食產生疑惑：嬰幼兒及兒童在成長可以茹素嗎？營養師吳耀芬（Kathy）指全素食者不吃來自動物的任何食物，他們需要吃不同種類的豆類、堅果、種子及穀類食物，來代替肉類、家禽、魚類能提供的營養。

「但是，堅果和種子類比較硬，較難變成糊狀，容易有嗆食危險，可能並不適合幼兒食用。而且需要大量的食物才能夠提供足夠的營養來滿足兒童發育中的需求，兒童可能無法進食及消化過量的食物，或導致營養不良，因此我們並不鼓勵嬰幼兒或兒童只食素，如果能夠願意嘗試蛋奶素的話，相對全素更能提供營養。」Kathy說。

Kathy強調兒童營養不足會使發育遲緩、與相對年齡體重不足。「缺乏或過多的微量營養素，例如若長期缺乏維他命D的幼嬰兒及兒童，可能導致佝僂病，維他命D有助長度吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，強健骨骼。若缺乏維他命D，骨骼不能正常鈣化而變軟或變形，患者亦會出現生長遲緩。」

嬰幼兒及兒童飲食建議如下：

嬰幼兒及兒童若只食素，要注意甚麼？具體的飲食建議為何？

素食媽媽在懷孕及哺乳期間，飲食建議如下：

素食媽媽在懷孕及哺乳其間，應該要注意吸收甚麼營養？具體的飲食建議為何？