視藝展逾二百件學生創意作品　小學校長：不設框架他們就放膽去畫

現今教育提倡全人發展，除了協助孩子發掘志趣，更重要的是給予他們空間，自由發揮創意，而視覺藝術發展便是其中一環。由香港美術教育協會（HKSEA）主辦的「香港視覺藝術教育節」視藝展今年來到第八屆，展出逾二百件來自國際及本地學生的視覺藝術作品，包括繪畫、錄像、裝置、陶藝等創作，促進各地藝術教育交流。 攝影：歐嘉樂

以畫筆表達想像

視藝展共設五個展區，包括「香港學生集體創作展：學校桌椅大改造」、「葛量洪視覺藝術獎2018/2019作品展」、「創意學生獎勵計劃2018/2019成果展」、「國際學生作品邀請展」及「幾何與空間互動學習區」，涵蓋幼稚園、小學及中學生的視藝作品。現時十歲，就讀沙頭角中心小學的黃子健是初小組「鑽石章」得主，在是次展覽一共展出三幅畫作，名為《廚神爸爸》、《逛水果店》和《海底下蟹居》，採用了粉彩、水彩，結合閃粉、色紙等創作元素。

子健的作品到處呈現其想像力，如《廚神爸爸》便描繪了子健爸爸第一次下廚的景況：「我第一次煎蛋嗰陣，爸爸鼓勵我。佢話佢第一次煮飯，整燶咗啲蝦，仲搞到廚房著火。」他畫中的廚房，背景是火光熊熊的，家人們都餓著肚子在等待，都是他聽畢爸爸分享後，想像而來的情景。

沙頭角中心小學校長馮瑞蘭表示，視覺藝術教育的重要性，在於給予小朋友空間，讓他們不受拘束地將腦海裡的想法呈現出來。「小朋友在視藝的世界中不設框架，不少小朋友揸住支顏色筆，不用起草，就放膽去畫。久而久之，他們會更放膽創作。願意去天馬行空，便是創意的第一步。」在創作的過程中，同時給予他們空間去模仿。「尤其小學生，他們的成長由模仿開始，過程中加入自己的新主意，便會逐漸進步。」

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給予適當肯定 達至全人發展

馮校長指，學校的視藝科老師會在正規課程以外，讓學生參與課餘活動，將他們的作品交給外界評審，讓學生多與區內，甚至全港的學生作創作交流。即使在校內，亦會利用不同場合，如家長日、結業禮，展出學生的作品，增加孩子自信心。「孩子在不同的成長階段有不同喜好、不同想法，一個全人的發展，就是給予空間，讓他們自由發揮。小學階段是撒種，萌芽、收成、開花、結果則是中學、大學階段，甚至畢業後進入職場，才去決定自己的方向，追尋人生。」

香港視覺藝術教育節2019視藝展

日期：即日起至2019年12月18日

時間：上午10 時至下午 8 時

學校師生導賞服務

日期：2019年12月16、17 及18日（每天4場）

親子水墨工作坊：魚樂無窮「魚樂圖」

日期：2020年1月12日（日）