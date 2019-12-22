【聖誕節】六個簡易家玩Party game　網上素材免費下載

聖誕節不少家庭都會約同親友到家中開Party，一大班小朋友唔打機，仲有咩好玩？網上有不少好用的現成素材，可供免費下載，一Print就玩得，簡單又好玩，最適合聖誕Party同小朋友玩！

1. 聖誕 Bingo

跟一般Bingo玩法一樣，但主持人說出來的不是數字，而是跟聖誕有關的東西。例如聖誕樹、薑餅人、小鹿、士的糖、聖誕老人、雪人等。大家可以自訂規則，最先在紙上集滿一條或多條水平線、垂直線或對角線者勝出遊戲。

遊戲素材下載：

+ 5 + 4 + 3

2. 聖誕猜猜畫畫Pictionary

小朋友們分成兩個人一組，各組派出一位組員做畫家。主持人從題庫抽出一個題目，讓畫家們在規定時間內於畫紙上作畫。同組的小朋友則根據畫家的內容，猜測認為最可能的答案。大家可自訂猜對多少局成為遊戲贏家。

題庫下載：

4. 鬥快找物件

派給每個小朋友一張紙，紙上有很多跟聖誕有關的東西。最快最準確圈出每樣東西數量的一至三個小朋友為之勝出。

遊戲素材下載：

以下兩個遊戲不用打印遊戲素材，只需簡單物資：

5. 雪人塔

小朋友可預先在紙杯上設計出雪人的圖樣，然後將六個紙杯疊成一個塔。將一雙襪子捲成球狀，然後擲向雪人塔。大家可自訂擲中多少個杯就得到什麼獎品。

6. 聖誕老人話

跟「老師話」的遊戲玩法一樣。如主持人在說動作時也說「聖誕老人話」，小朋友便要跟著指令做動作，如「聖誕老人話，舉起雙手」，小朋友便要舉起雙手。如主持人說動作時沒有說「聖誕老人話」，小朋友便維持之前的動作。