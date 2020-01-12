和兒子去天光墟　留給他對社會問題的思考空間｜失敗媽媽

半夜4時半，在我們家的四周，萬物皆無聲。誰知道平日完全不會在這時候起床的兒子，竟有如內置了鬧鐘一樣彈了起床：「媽媽！媽媽！我們是否可以出發了？」 （圖片由失敗媽媽提供）

是的，我早已在之前答應了他，在寒假時帶他去全港最早開店的「天光墟」逛街走走。

也許不是你和我人人也到過天光墟，但天光墟絕對是香港的特色之一。天未亮，小販就開始擺檔，日出後就消失於鬧市中。在現今生活艱難的環境下，處於貧窮線又不願領取綜援為生，只甘願自食其力的人，只能到處拾荒維生，在夜晚在社區街道上擺賣拾荒而得的物資，例如舊電器，日用品，書本，玉器等等。因為香港嚴禁無牌小販擺賣，因此會有食環署職員執法取締，因此天光墟只會於約凌晨5點直早上7點出現。

我每年也會到訪天光墟兩三次。今次除了是第一次帶3歲多的兒子出席外，更是少有地目睹天光墟變得零落冷清。原因是警方於今年聖誕以「要查案」為由，於冬至期間突然走入這個地區，聯同康文署職員和清潔工進行「清場」，又迅速將露宿者未及收拾的個人物品丟棄。

孩子看著五六檔天光墟地攤，賣的都是一些生活雜物，以舊衣、舊鞋、小飾品、手袋和包裝食物如米、麵、各種乾糧等，他問小販：「幾錢？」

小販看見難得有孩子來光顧，已經心情大好，笑著說「這排朱古力不收錢，送你！」

我們堅持付費，買了些乾糧，也送了些完好的二手電器、全新手錶、乾糧等等給他們罷賣。太陽還沒出來，但這個橋底卻份外溫暖。

在小型墟市「消費」後，肚子有點餓了，只有24小時麥當勞有開，我少有地和兒子去了吃早餐，他也看見了傳說中的「麥難民」。這些只是在新聞和媽媽口中聽說過的社會問題，在孩子眼前真實地呈現出來，媽媽我沒有給他答案，也沒有急於要他立刻有什麼行動，留給他的是很多的問題和感覺的空間。因為我知道，真正的同理心，只有發自內心，由自身慢慢去萌芽，才會有一天有力量去開花並溫暖他人。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】