【親子教養】容許孩子撒嬌就是溺愛？偶然讓他們充電吧｜失敗媽媽

「媽媽，你幫我洗啦。我好攰。」 我自問算是管教甚嚴的母親，在建立孩子每個自理生活習慣時，如果涉及到孩子的品格原則和家規，我很少會自打嘴巴。陳皮自小在家就知道要吃完自行洗好自己的碗筷，但間中他還是會提出不想洗的請求。

答應他，是讓孩子合理地撒撒嬌還是溺愛？

我沒有黃金定律的準則，讓家長一口咬定如何判斷得百分之百準確。但當孩子和我的親子關係良好、他又已經在家已經養成「能力範圍內，自己的事自己做的習慣」，我是間中會寵一下兒子的。

溺愛，是明明知道孩子的要求不合理，也心軟順他的意。

讓孩子撒嬌，是偶而珍惜他把你當是可以安心去索取一下關心和溫暖的人。

試想想，無論多懂事的孩子，在老師和自己的父母面前，也是兩個模樣吧？孩子不是要「欺負」自己的爸媽，而是當他每每了解如何跟社會融洽相處後，知道什麼是對人之禮和責任後，也會內心找一個可以充充電的避風港，讓他可以偶而做回一個「不太懂事」的小寶寶，讓他更有力量在外面探索學習、付出愛與責任、追求夢想。

但如果，你在困惑，發現他太頻繁地撒嬌，就要好好觀察一下，和他好好聊一聊，是否他最近面對新的挑戰，又或是爸媽累了少了關愛孩子了。因此，我是會幫3歲多的陳皮穿鞋穿襪的，當他生病時。因此，我是會幫他收玩具的，當我們太夜歸家或當天行程太密時。因此，我還是會讓已經能走路通山跑很久的他坐嬰兒車的，當那天他主要是陪我工作或前一夜睡不好時。

當父母的，不用介意旁人無心之語、一些不必要的育兒意見，自己時刻適當反思檢討一下就夠了。

「陳皮，媽媽今晚真的好累，不想煮飯，也不想下樓，可不可以只是切個水果和喝包豆奶做晚飯？」

「可以啦！你去梳化休息，我自己睇書不用你陪。」

連媽媽也想充電吧，不要說只有幾歲的他。哈哈。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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