【兒童哮喘】多帶孩子往鄉郊走！醫生：家長過度清潔有反效果

本地空氣污染嚴重，兒童哮喘十分常見，同時更見有上升趨勢。香港中文大學近日發表研究，指田園空氣中的粉塵能改善哮喘，結果將會進一步用以研發預防和治療哮喘的藥物。同時，醫生亦建議家長在小朋友2至3歲期間，不宜過度清潔家居，以免孩子的免疫系統不能學會分辨細菌，反令他們更易生病。

香港中文大學（中大）醫學院兒科學系及化病本地空氣污染嚴重，兒童哮喘十分常見，同時更見有上升趨勢。香港中文大學近日發表研究，指田園空氣中的粉塵能改善哮喘，結果將會進一步用以研發預防和治療哮喘的藥物。同時，醫生亦建議家長在小朋友2至3歲期間，不宜過度清潔家居，以免孩子的免疫系統不能學會分辨細菌，反令他們更易生病。

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香港中文大學（中大）醫學院兒科學系及化學病理學系，與來自德國、芬蘭和內地的專家合作，分析德國、芬蘭、廣州從化和香港共2,168名健康和患有哮喘的兒童血液樣本，結果發現一款抗炎蛋白TNFAIP3的水平是引起兒童哮喘的關鍵因素。居於城市的哮喘病童體內，這種蛋白水平較健康兒童低50%。

鄉郊環境有助治療哮喘

研究人員利用提取自德國和芬蘭田園的粉塵，刺激居於城市的哮喘兒童細胞樣本，結果細胞中的TNFAIP3回升至正常水平，同時降低了誘發炎症的基因水平。

中大醫學院兒科學系教授黃永堅認為，結果或表明田園粉塵對哮喘有潛在的益處，小朋友多接受田園有助他們預防過敏，甚至減低過敏性哮喘患者的發炎程度。

家長不宜「過度清潔」

很多家長為了令小朋友減低過敏，都會隨身帶備消毒濕紙巾，在家居又會用1:99的漂白水清潔物件，反而會令小朋友無法接觸不同的細菌和微生物，使他們的免疫系統不懂分辨細菌，以及處理不同的細菌，變得更容易生病。

因此，黃教授建議家長多帶小朋友到郊野公園、行山，接觸田園空氣，有助減低孩子身體的過敏反應