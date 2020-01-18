【共讀】科研證實爸爸與子女傾故事　比講故事的好處更多｜招雋寧

藉著與子女一起閱讀圖書，原來可以幫男人學做爸爸，而且還提升親子關係和子女的學術能力。四位美國心理學家找來126對低收入家庭的父子，分兩組進行嚴謹的隨機對照實驗，證實了爸爸學習對話式閱讀的好處。

共讀全面提升父子關係、子女學術能力和父職教養技巧 招雋寧

爸爸不如試下「傾故事」

其中一組爸爸先參與共12小時課程。課程要求親子共讀，但卻指定爸爸不可用傳統「爸爸講故事」的方式。

爸爸們要依賴故事書的圖片，充分地鼓勵孩子投入，讓孩子在對話裡參與，演繹故事情節。

換言之，爸爸要集中精神，留意子女對書中甚麼東西感到興趣，用提問的方式保持共讀時的互動，可謂「傾故事」。當遇到要更正和給予提示時，爸爸學習採用不批評的態度，嘗試按著孩子的發展程度增添資訊。

爸爸初時做得未臻完善，就帶到課堂上彼此討教，與其他爸爸「賽後檢討」，再回去實戰。爸爸們在班房裡切磋教養的關鍵原則和策略，由導師指導。

一箭雙鵰：增強父子關係 支援子女的學業發展

實驗獲驚人的結果。

學者確認了這樣「傾故事」－－亦即對話式閱讀（Dialogic Reading）為爸爸提供了一個良好的平台，學習與子女正面地互動，改善教養的陋習──負面批評和強制迫令──成效是顯著的。

其次因著親子關係改善，孩子的行為問題亦相應減少。測試更發現，爸爸參加了課程的那群幼童，他們的理解和表達能力都獲得提升。

這個名為「Fathers Supporting Success in Preschoolers」的計劃一箭雙鵰，備受學者的推崇。爸爸透過與子女共讀，學懂了肯定和鼓勵孩子去表達自己所觀察到的事物和想法；爸爸們的互相砥礪形成互助的支援群體；低收入家庭子女的學術和心性發展都得到相應的支援。

延伸閱讀：

Chacko, A., Fabiano, G., Doctoroff, G. & Fortson, B. (2017). Engaging fathers in effective parenting for preschool children using shared book reading: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(1), 79-93. doi: 10.1080/15374416.2016.1266648

作者簡介：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

作者簡介：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。