【共讀】科研證實爸爸與子女傾故事　比講故事的好處更多｜招雋寧

藉著與子女一起閱讀圖書,原來可以幫男人學做爸爸,而且還提升親子關係和子女的學術能力。四位美國心理學家找來126對低收入家庭的父子,分兩組進行嚴謹的隨機對照實驗,證實了爸爸學習對話式閱讀的好處。

共讀全面提升父子關係、子女學術能力和父職教養技巧 招雋寧

爸爸不如試下「傾故事」

其中一組爸爸先參與共12小時課程。課程要求親子共讀,但卻指定爸爸不可用傳統「爸爸講故事」的方式。

爸爸們要依賴故事書的圖片,充分地鼓勵孩子投入,讓孩子在對話裡參與,演繹故事情節。

換言之,爸爸要集中精神,留意子女對書中甚麼東西感到興趣,用提問的方式保持共讀時的互動,可謂「傾故事」。當遇到要更正和給予提示時,爸爸學習採用不批評的態度,嘗試按著孩子的發展程度增添資訊。

爸爸初時做得未臻完善,就帶到課堂上彼此討教,與其他爸爸「賽後檢討」,再回去實戰。爸爸們在班房裡切磋教養的關鍵原則和策略,由導師指導。

一箭雙鵰:增強父子關係 支援子女的學業發展

實驗獲驚人的結果。

學者確認了這樣「傾故事」--亦即對話式閱讀(Dialogic Reading)為爸爸提供了一個良好的平台,學習與子女正面地互動,改善教養的陋習──負面批評和強制迫令──成效是顯著的。

其次因著親子關係改善,孩子的行為問題亦相應減少。測試更發現,爸爸參加了課程的那群幼童,他們的理解和表達能力都獲得提升。

這個名為「Fathers Supporting Success in Preschoolers」的計劃一箭雙鵰,備受學者的推崇。爸爸透過與子女共讀,學懂了肯定和鼓勵孩子去表達自己所觀察到的事物和想法;爸爸們的互相砥礪形成互助的支援群體;低收入家庭子女的學術和心性發展都得到相應的支援。

延伸閱讀:

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

