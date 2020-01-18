【農曆新年】培養小孩儲錢習慣　必入懷舊豬仔錢罌

於七、八十年代成長的小朋友，幾乎人人都有一個豬仔錢罌。新正頭，接過長輩利是，便把錢放入錢罌，待歲晚「劏開」豬仔，拿錢出來買新衫。把錢罌入至滿滿，總為孩子帶來滿足感。這款象徵一代人集體回憶的紅膠豬仔錢罌原已停產，惟記者竟於懷舊雜貨店發現「豬仔」的蹤影！趁著新一年，不如就以可愛的豬仔，為孩子展開新習慣？ 攝影：鄧煥儀

限量出售復刻版

六十年代，本港塑膠業興盛，黃氏兄弟廠房創作了這款象徵一代人集體回憶的紅膠豬仔錢罌。錢罌備有四個尺寸，完全密封，使用前需燒紅硬幣，融開投幣位。當錢罌入滿硬幣，便需「劏開」來取出錢幣。錢罌以人手上金釉和畫眼睛，每隻都可說是獨一無二。可惜自九十年代起，豬仔錢罌的訂單數量開始下降，於2014年更因生產機器壞掉，未能修理復原而被逼停產。

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位於上環，逾六十年歷史的懷舊雜貨店朱榮記自七十年代開始出售由黃氏兄弟廠房製作的紅膠豬仔錢罌，至今店內仍展示著老闆的珍藏「非賣品」。去年農曆新年，在原廠商擔任顧問和監督下，由另一本地廠房生產限量復刻版紅膠豬仔錢罌，現時在朱榮記仍有存貨，惟只有中碼一個尺寸選擇，售價為98元。記者到訪店鋪，老闆表示紅膠豬仔錢罌「好搶手，賣哂就無」。而店內同時備有不同款式的豬仔錢罌，新年新開始，家長不妨以一個豬仔錢罌，鼓勵孩子把利是錢儲起，建立儲蓄習慣。